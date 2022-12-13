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2022年卡塔尔世界杯总进球数已达161球：距离世界杯历史纪录还差10球

2022年卡塔尔世界杯至今为止已经战罢61场比赛，总进球数已经达到161球。这一数字暂列世界杯历史第四位。

1 分钟 编辑： Ali Asgar Nalwala
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(照片出自： Richard Heathcote/Getty Images)

2022年卡塔尔世界杯已经进入到半决赛阶段，至今为止已经结束了61场比赛，共产生161枚进球，场均2.63球。161球的单届世界杯总进球数在赛事历史上暂列第四位。

西班牙队小组赛首场比赛7-0大胜哥斯达黎加队比赛为本届世界杯分差最大的比赛，葡萄牙八分之一决赛6-1胜瑞士的比赛次之，英格兰小组赛6-2胜伊朗的比赛位列第三。

半决赛前，打入13球的英格兰队和斩获12球的葡萄牙分列进球榜前两位，但是两支球队最终均止步半决赛大门外。梅西率领的阿根廷队已经闯进决赛，半决赛3-0胜克罗地亚后，阿根廷队的总进球数已经达到12球，和葡萄牙队并列第二。

卫冕冠军法国队在半决赛对阵摩洛哥的比赛之前已经打入11球，排在第四位。其中有望斩获本届世界杯金靴奖的姆巴佩贡献了5球。

世界杯历史上单届总进球数纪录是171球，这一数字首先诞生于1998年法国世界杯，之后2014年巴西世界杯的总进球数也追平了这一纪录。

单届世界杯总进球数首次突破百球大关是在1954年的瑞士世界杯上，那届世界杯共产生140粒进球。自1982年西班牙世界杯以来，每届世界杯的总进球数都无一例外的破百。期间进球最少的一届是1990年意大利世界杯的115球。

目前尚有1场半决赛、1场季军争夺战以及万众期待的决赛要进行。卡塔尔世界杯总进球距离纪录171球还差10球，若想超越则需要11球。

2022年卡塔尔世界杯各参赛队进球数一览（截止至2022年12月14日）
比赛编号参赛队完赛数进球数
1英格兰513
2葡萄牙512
2阿根廷（尚有1场比赛）612
4法国（尚有2场比赛）511
5荷兰510
6西班牙49
7巴西58
8克罗地亚66
8德国36
10摩洛哥（尚有2场比赛）55
10塞内加尔45
10日本45
10瑞士45
10塞尔维亚3 5
10加纳35
10韩国45
17阿的理由44
17厄瓜多尔34
17伊朗34
17喀麦隆3 4
21波兰43
21 沙特阿拉伯33
21哥斯达黎加33
21美国43
25加拿大32
25乌拉圭32
25墨西哥32
28威尔士31
28突尼斯31
28 卡塔尔31
28丹麦31
28比利时31
总进球数161

国际足联世界杯历届总进球数一览

世界杯单届总进球数
1930年乌拉圭世界杯70
1934年意大利世界杯70
1938年法国世界杯84
1950年巴西世界杯88
1954年瑞士世界杯140
1958年瑞带你世界杯126
1962年智利世界杯89
1966年英格兰世界杯89
1970年墨西哥世界杯95
1974年德国世界杯97
1978年阿根廷世界杯102
1982年西班牙世界杯146
1986年墨西哥世界杯132
1990年意大利世界杯115
1994年美国世界杯141
1998年法国世界杯171
2002年韩日世界杯161
2006年德国世界杯147
2010年南非世界杯143
2014年巴西世界杯171
2018年世界杯169
2022年卡塔尔世界杯161*（尚未结束）

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