2022年卡塔尔世界杯至今为止已经战罢61场比赛，总进球数已经达到161球。这一数字暂列世界杯历史第四位。
2022年卡塔尔世界杯已经进入到半决赛阶段，至今为止已经结束了61场比赛，共产生161枚进球，场均2.63球。161球的单届世界杯总进球数在赛事历史上暂列第四位。
西班牙队小组赛首场比赛7-0大胜哥斯达黎加队比赛为本届世界杯分差最大的比赛，葡萄牙八分之一决赛6-1胜瑞士的比赛次之，英格兰小组赛6-2胜伊朗的比赛位列第三。
半决赛前，打入13球的英格兰队和斩获12球的葡萄牙分列进球榜前两位，但是两支球队最终均止步半决赛大门外。梅西率领的阿根廷队已经闯进决赛，半决赛3-0胜克罗地亚后，阿根廷队的总进球数已经达到12球，和葡萄牙队并列第二。
卫冕冠军法国队在半决赛对阵摩洛哥的比赛之前已经打入11球，排在第四位。其中有望斩获本届世界杯金靴奖的姆巴佩贡献了5球。
世界杯历史上单届总进球数纪录是171球，这一数字首先诞生于1998年法国世界杯，之后2014年巴西世界杯的总进球数也追平了这一纪录。
单届世界杯总进球数首次突破百球大关是在1954年的瑞士世界杯上，那届世界杯共产生140粒进球。自1982年西班牙世界杯以来，每届世界杯的总进球数都无一例外的破百。期间进球最少的一届是1990年意大利世界杯的115球。
目前尚有1场半决赛、1场季军争夺战以及万众期待的决赛要进行。卡塔尔世界杯总进球距离纪录171球还差10球，若想超越则需要11球。
|比赛编号
|参赛队
|完赛数
|进球数
|1
|英格兰
|5
|13
|2
|葡萄牙
|5
|12
|2
|阿根廷（尚有1场比赛）
|6
|12
|4
|法国（尚有2场比赛）
|5
|11
|5
|荷兰
|5
|10
|6
|西班牙
|4
|9
|7
|巴西
|5
|8
|8
|克罗地亚
|6
|6
|8
|德国
|3
|6
|10
|摩洛哥（尚有2场比赛）
|5
|5
|10
|塞内加尔
|4
|5
|10
|日本
|4
|5
|10
|瑞士
|4
|5
|10
|塞尔维亚
|3
|5
|10
|加纳
|3
|5
|10
|韩国
|4
|5
|17
|阿的理由
|4
|4
|17
|厄瓜多尔
|3
|4
|17
|伊朗
|3
|4
|17
|喀麦隆
|3
|4
|21
|波兰
|4
|3
|21
|沙特阿拉伯
|3
|3
|21
|哥斯达黎加
|3
|3
|21
|美国
|4
|3
|25
|加拿大
|3
|2
|25
|乌拉圭
|3
|2
|25
|墨西哥
|3
|2
|28
|威尔士
|3
|1
|28
|突尼斯
|3
|1
|28
|卡塔尔
|3
|1
|28
|丹麦
|3
|1
|28
|比利时
|3
|1
|总进球数
|161
|世界杯
|单届总进球数
|1930年乌拉圭世界杯
|70
|1934年意大利世界杯
|70
|1938年法国世界杯
|84
|1950年巴西世界杯
|88
|1954年瑞士世界杯
|140
|1958年瑞带你世界杯
|126
|1962年智利世界杯
|89
|1966年英格兰世界杯
|89
|1970年墨西哥世界杯
|95
|1974年德国世界杯
|97
|1978年阿根廷世界杯
|102
|1982年西班牙世界杯
|146
|1986年墨西哥世界杯
|132
|1990年意大利世界杯
|115
|1994年美国世界杯
|141
|1998年法国世界杯
|171
|2002年韩日世界杯
|161
|2006年德国世界杯
|147
|2010年南非世界杯
|143
|2014年巴西世界杯
|171
|2018年世界杯
|169
|2022年卡塔尔世界杯
|161*（尚未结束）
You May Like