2022年卡塔尔世界杯已经进入到半决赛阶段，至今为止已经结束了61场比赛，共产生161枚进球，场均2.63球。161球的单届世界杯总进球数在赛事历史上暂列第四位。

西班牙队小组赛首场比赛7-0大胜哥斯达黎加队比赛为本届世界杯分差最大的比赛，葡萄牙八分之一决赛6-1胜瑞士的比赛次之，英格兰小组赛6-2胜伊朗的比赛位列第三。

半决赛前，打入13球的英格兰队和斩获12球的葡萄牙分列进球榜前两位，但是两支球队最终均止步半决赛大门外。梅西率领的阿根廷队已经闯进决赛，半决赛3-0胜克罗地亚后，阿根廷队的总进球数已经达到12球，和葡萄牙队并列第二。

卫冕冠军法国队在半决赛对阵摩洛哥的比赛之前已经打入11球，排在第四位。其中有望斩获本届世界杯金靴奖的姆巴佩贡献了5球。

世界杯历史上单届总进球数纪录是171球，这一数字首先诞生于1998年法国世界杯，之后2014年巴西世界杯的总进球数也追平了这一纪录。

单届世界杯总进球数首次突破百球大关是在1954年的瑞士世界杯上，那届世界杯共产生140粒进球。自1982年西班牙世界杯以来，每届世界杯的总进球数都无一例外的破百。期间进球最少的一届是1990年意大利世界杯的115球。

目前尚有1场半决赛、1场季军争夺战以及万众期待的决赛要进行。卡塔尔世界杯总进球距离纪录171球还差10球，若想超越则需要11球。