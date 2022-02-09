2月9日短道速滑女子赛事回顾：中国三名女队员全部进下一轮，接力3000米进入决赛

在2022北京冬奥会女子1000米预赛中，中国选手韩雨桐和夺冠大热荷兰选手苏珊娜·舒尔廷在第二组出场。舒尔廷以1分27秒292的成绩打破奥运纪录。韩雨桐紧随其后以1分27秒401的成绩小组第二进入1/4决赛。

早前获得混合接力冠军的队员之一曲春雨在第三组出场，以小组第一，1分30秒342的成绩顺利进入1/4决赛。

进入下一轮的选手还包括意大利老将芳塔娜以及中国选手张楚桐，后者是以成绩较好的小组第三进入。三名中国女队员全部进入下一轮决赛。

韩雨桐紧跟舒尔廷，争得小组第二 照片出自： 2022 Getty Images

在女子3000米接力半决赛中，中国队与荷兰队、波兰队和意大利队同组出战，派出了范可新、范雨桐、张雨婷和张楚桐，以稍稍落后荷兰队的成绩获得小组第二进入决赛。

在第二组的对决中，加拿大和韩国分别获得小组前两名，与荷兰和中国队会师决赛。

女子3000米接力决赛将于北京时间2月13日19：44进行。