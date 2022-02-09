 2月9日冰球综述：ROC和丹麦获得首场胜利

本届冬奥会男子冰球的第一场对决在ROC和瑞士队之间展开。 根据国际冰球联盟的排名，ROC排在第三位，而瑞士排在第8位，双方存在一定的差距。在第一局的激烈争夺当中，ROC也表现出了一定的优势，但一直没能破门。而就在第一局还有2.7秒结束的时候，ROC58号的安东·斯列皮舍夫在靠近球门线的位置射门，被瑞士队员在防守时将球打进自己球门，ROC在第一局结束时1-0领先。

在第二局的开局，瑞士队作出了几次有威胁性的射门，无奈不是被守门员裆下，就是射在门框上。在最后一局中，双方火力全开，火药味也越浓了，几次升级为斗殴。最终瑞士队没能撬开ROC严防死守的大门，比分定格在1-0。

ROC在首场比赛中收获胜利 照片出自： GETTY IMAGES

在另一场捷克对丹麦的比赛中，在第一局中，丹麦率先进球，1-0领先。而在比赛还有4分钟结束时，丹麦被判罚，但丹麦队在以多打少的情况下，在捷克队的后半场创造了一对一的局面并射门得分，将领先优势扩大到了2-0。

在二局中，捷克队局面有所好转，在开场3分45秒就由罗曼·切尔文卡打入一球，追回一分。

在第三局中，两队都没能改写比分，最终首次参加冬奥会的丹麦队2-1战胜上届冬奥会第四名的捷克队，为自己的冬奥首秀交出了完美的答卷。

2022年北京冬奥会男子冰球赛制

12支球队分成三个种子小组，每组4支球队。循环赛过后，三个小组头名以及成绩最好的小组第二直接晋级四分之一决赛。剩余的八支球队将会进行附加赛，以获得四分之一决赛参赛资格。从附加赛开始，比赛改为淘汰赛赛制。

A组：美国、加拿大、德国、中国

B组：ROC、捷克、瑞士、丹麦

C组：芬兰、瑞典、斯洛伐克、拉脱维亚

中国男冰将在2月10日迎战美国。