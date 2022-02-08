2月8日冰球综述：女冰瑞典胜丹麦晋级，中国止步小组赛

在瑞典和丹麦第一局的比赛中，在开局三分钟后，就由27号埃玛·努丁破门得分，瑞典队将这个领先优势一直领先到了第一局结束。

第二局刚开始不久后，丹麦队23号的尤莉·奥克斯比耶为丹麦搬回了一分。但仅仅不到两分钟后，瑞典队的尤莉·奥克斯比耶在两名队友的协助下再次将球送入了丹麦队的球门，瑞典队2-1反超。

第三局比赛，双方都很拼命，也都在不同时间段获得了破门的机会，但一直未能得分。在比赛还有2分28秒结束的时刻，瑞典队犯规，丹麦获得了以多打少的机会，但并未成功。而在比赛还有15秒要结束的时候，瑞典队8号贝里隆德打丹麦空门得分，最终以3-1获得本场比赛的胜利，并将自己送入了八强。

在整场比赛中，瑞典队的防守都有着相当高的质量，用实力赢得了比赛。

在早前结束的两场比赛中，北美德比加拿大队以4-2战胜美国，日本3-2战胜捷克。在与瑞典丹麦同时进行的芬兰和ROC的比赛中，芬兰5-0大胜对手。

2022年北京冬奥会女子冰球赛制

10支参赛球队分为两组，每组5支球队。

女子冰球所有晋级球队按照世界排名分组：排名最高的5支球队分到A组，另外5支球队分到B组。

A组：美国、加拿大、芬兰、ROC、瑞士

B组：捷克、日本、瑞典、丹麦、中国

A组球队全部能够晋级四分之一决赛，因此小组赛中各队的目标就是为了获得八强赛更好的种子排名。B组方面，小组赛过后排名前三的球队跻身8强。四分之一决赛开始，将采用淘汰赛赛制。

经过小组赛后跻身八强的球队是：

美国、加拿大、芬兰、ROC、瑞士、日本、捷克、瑞典、

女子冰球的第一场四分之一决赛将于北京时间2月11日12：10进行。