2月7日回顾：单板滑雪苏翊鸣创历史，短道速滑队战绩辉煌

苏翊鸣在北京冬奥会申办成功时默默立下的誓言，如今已经成真——他不仅代表中国参加了冬奥会，还站在了冬奥赛场的领奖台上，为中国冬奥历史写下新的篇章。凭借稳定的表现、全场第一个1800度动作，苏翊鸣在7日的单板滑雪男子坡面障碍技巧决赛第二轮拿到88.7分，获得一枚宝贵的银牌。

包括单板滑雪在内，中国军团在北京冬奥会全分项参赛，有太多的“第一次”——在国家高山滑雪中心“雪飞燕”，24岁的徐铭甫成功完赛；在首钢滑雪大跳台，17岁的何金博完成了个人最高难度动作；在国家雪车雪橇中心，21岁的王沛宣上演首秀……虽然成绩难称出色，但他们都在各自项目填补了中国冬奥参赛历史的空白，而且，正如徐铭甫所言：“未来肯定会越来越好，因为我们已经走出了第一步。”

备受期待的谷爱凌也迈出了自己冬奥会的“第一步”，在有惊无险晋级自由式滑雪女子大跳台决赛后，这个18岁的小姑娘说：“希望明天能做出更高难度的动作。”

谷爱凌的梦想不止奥运金牌，她说，能影响、带动更多的年轻人一起滑雪，是比她自己一个人“在空中翻跟头”更重要、也更酷的事儿。

这样的梦想，24岁的爱尔兰雪橇手埃尔莎·德斯蒙德一定特别理解。自从9岁立志成为雪橇手并踏上奥运会的舞台，她用了15年，成为爱尔兰史上首位雪橇运动员、以一己之力创建爱尔兰雪橇协会……直到今天，她终于站在了冬奥会的赛场上。虽然排名靠后，但她说，希望有更多孩子在看到她的比赛后，能像当年的自己那样投身雪橇运动。

有梦想就有奇迹，奥运赛场从来不缺传奇。和苏翊鸣一同站上领奖台的两位加拿大名将都堪称传奇，获得冠军的马克斯·帕罗特在平昌冬奥会后确诊癌症，但他战胜了病魔，在2021年夏季之前开始恢复训练，再度站上奥运赛场；获得第三名的麦克莫里斯则是连续三届冬奥会铜牌得主，他也遭遇过几致丧生的事故，但又顽强回到了赛场。而在高山滑雪赛场，41岁的法国老将约翰·克拉雷用一枚银牌证明了什么叫老当益壮；荷兰老将伊琳·伍斯特打破奥运纪录卫冕速度滑冰女子1500米，这也是即将年满36岁的她获得的第12枚冬奥奖牌；意大利选手丰塔纳也拿到个人第10枚冬奥奖牌，当日她获得短道速滑女子500米冠军。

中国女冰憾负瑞典 照片出自： 2022 Getty Images

中国短道队也在继续书写传奇。继拿到本届冬奥会中国首金后，7日的首都体育馆再传捷报，任子威获得男子1000米冠军。当日的短道速滑比赛异常激烈、犯规频发，从1/4决赛到半决赛再到决赛，几乎每场比赛都要经过裁判的判罚才能决定名次。中国队三名选手悉数晋级男子1000米决赛，而世界排名前五的选手全部出局。决赛中匈牙利队的世锦赛冠军刘少林虽然率先撞线，但经裁判反复研判，刘少林最终因“同一组比赛中两次犯规”被出示黄牌，任子威升至第一，和队友李文龙包揽冠亚军。

中国女子冰球队7日晚没能创造历史，在以1:2不敌瑞典队后，她们仅剩理论上晋级八强的可能。

中国冰壶混双组合当日以一场失利结束了冬奥征程，有意思的是，赛场外的中美“徽章外交”还没结束，美国队员普利斯说，他们还没准备好回赠给中国队的礼物，要回奥运村好好找找。看来，中国队送的“冰墩墩”徽章真的送到了心坎上。

说到冬奥吉祥物“冰墩墩”，绝对是冬奥会开幕以来的“抢手货”，现在全国上下一“墩”难求，连海外网友都想要一个。“冰墩墩”设计团队负责人曹雪说：“做‘国潮’要真正地读懂中国，‘向过去要未来’。”

北京冬奥会7日共产生9枚金牌，瑞士、瑞典、荷兰、德国、加拿大、斯洛文尼亚、中国、意大利和俄罗斯奥委会各得1金，金牌榜上瑞典队3金排名首位，中国队2金2银排名第四。8日将产生10枚金牌。

转自新华社