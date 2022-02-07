2月7日冰球综述：中国女冰憾负瑞典，出现前景渺茫

这场对瑞典的比赛，对于中国队而言至关重要，必须战平才能确保出线。而瑞典更是需要战胜中国队才能晋级。

在第一局的比赛中，中国队状态不错，17号康木兰在林嘉欣的协助下得分，以1-0领先。而在第二局中，中国队陷入了被动，被瑞典队连得两分反超，1-2落后。

在第三局的比赛中，中国女冰的状态有所提高，在瑞典队门前造成了几次有威胁性的射门，稍稍摆脱了在第二节的被动状态。尤其是在还有9分钟结束时，连续几次有威胁性的射门，可惜没能破门得分。

在最后两分钟，中国换上进攻的队伍，放空了球门，全力攻击，并在这120秒内不断射门，但最终无法得分。瑞典队守住了球门，拿到了开赛以来的首场胜利。

照目前的局势来看，中国女冰是否能够出线要看北欧德比丹麦和瑞典比赛的结果，只有两队在常规时间打平，并且丹麦队在加时或者点球战胜丹麦队的情况下，中国队才能进入下一轮。

在早前进行的两场比赛中，冰球劲旅加拿大队以6-1战胜ROC，丹麦3-2战胜捷克队。在与中国瑞典同时进行的瑞士和芬兰队的比赛中，瑞士3-2战胜对手。

2022年北京冬奥会女子冰球赛制

10支参赛球队分为两组，每组5支球队。

女子冰球所有晋级球队按照世界排名分组：排名最高的5支球队分到A组，另外5支球队分到B组。

A组：美国、加拿大、芬兰、ROC、瑞士

B组：捷克、日本、瑞典、丹麦、中国

A组球队全部能够晋级四分之一决赛，因此小组赛中各队的目标就是为了获得八强赛更好的种子排名。B组方面，小组赛过后排名前三的球队跻身8强。四分之一决赛开始，将采用淘汰赛赛制。