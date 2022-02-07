2月6日回顾：单板滑雪苏翊鸣一鸣惊人，女子冰球晋级

86.8分！中国小将苏翊鸣在自己的冬奥会首秀中拿出一套1440接内转1260接1620的高难度动作组合，近乎完美的表现技压全场，以资格赛第一的身份，成为首个晋级冬奥会单板滑雪男子坡面障碍技巧决赛的中国选手。

当然，曾经的“小栓子”并不满足于此，“决赛我会选择更难的动作来取得高分，尽我自己最大的努力去为国争光。”苏翊鸣说。

如果说苏翊鸣晋级令人欣喜，中国女子冰球队带来的绝对是意外惊喜。面对世界排名第六的日本队，世界排名第20位的中国女冰表现出极为顽强的斗志，末节扳平、“点球”决胜，2:1获胜的中国队获得了晋级八强的主动权。

女冰最后时刻扣人心弦，花滑赛场也是惊险万分。在6日的团体赛最后一个项目女子单人滑短节目中，小将朱易发挥不佳，在10位选手中排名垫底，只拿到1分。中国队最终得到22分，与格鲁吉亚队积分相同，根据规则，获得最高积分的两个单项积分相加，高者排位在前。中国队在双人滑和冰舞中分别拿到10分和6分，高于格鲁吉亚队的14分，以第五的名次惊险晋级。

苏翊鸣在资格赛中一鸣惊人 照片出自： 2022 Getty Images

花滑团体赛当日还展开了决赛阶段争夺，在男子单人滑自由滑中，金博洋得到155.04分，在五名选手中排在第四位，中国队目前暂列第五。

冰壶赛场上没能出现奇迹，中国混双组合连负英国队和意大利队，六连败后已宣告无缘半决赛。

首次站上冬奥赛场的范铎耀也没能在男子单人雪橇比赛中更进一步，但站上国家雪车雪橇中心“雪游龙”赛道的那一刻，他的每一次滑行，都在创造中国雪橇运动的历史。即将迎来36岁生日的德国老将约翰内斯·路德维希力压群雄夺冠，他的队友、两届冬奥会该项目金牌得主费利克斯·洛赫无缘领奖台。

江山代有才人出，当日还有多名传奇老将无缘领奖台。35岁的三届冬奥会速度滑冰男子5000米冠军、荷兰名将斯文·克拉默和两届冬奥会单板滑雪女子坡面障碍技巧冠军、美国名将杰米·安德森都未进入前八名……

当日共产生6枚金牌，德国、新西兰、瑞典、澳大利亚、日本和俄罗斯奥委会各取一金。高山滑雪男子滑降决赛当日因天气原因延期至7日举行，7日将产生9枚金牌。

转自新华社