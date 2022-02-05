2月5日短道速滑预赛回顾：中国选手全部晋级决赛

在短道速滑女子500米预赛中，夺冠大热荷兰人舒尔婷在第四组出场，速度和控制力都非常出色，一路领先，轻松到线拿到小组第一。

范可新是第一位出场的中国女选手，在第二组与俄罗斯选手普罗斯维尔诺娃切磋，最终范可新以不到0.1秒的微弱优势取胜，小组第一出线。

中国选手张雨婷与意大利名宿、芳塔娜在第五组出赛。芳塔娜启动非常强，但张雨婷紧紧跟随，虽然芳塔娜有降速，但张雨婷没有冒进超越，最后作为小组第二进入决赛。

另一位中国选手曲春雨在第七组出赛。在第一次启动时，曲春雨试图压枪，在毫厘之间被判抢跑。再次启动，荷兰队的贝尔塞伯占据了第一位，曲春雨试图超越但未成功，最终以小组第二进入决赛。

任子威一路领先以小组第一出线 照片出自： 2022 Getty Images

在短道速滑男子1000米的比赛中，任子威是第一位出场的男子选手，在第二组。任子威起跑轻松拿下了领跑的位置，并在整个过程中通过不断加速，稳定地保持在首位，最终以小组第一出线。

武大靖在第三组出场，也是在出场时就占据了主动，一路领滑，并将整体速度都拉得很快。武大靖在整体滑行中内圈都守得非常好，将领先优势保持到了最后，也以小组第一出现。

21岁的小将李文龙在第五组出场，与韩国领军人物黄大宪同场。李文龙出发时并没有抢到好的位置，落在最后，但在3圈过后，实现了超越，来到第三位。李文龙在最后一圈试图超越，几近成功，但还是非常微弱的优势落在第三位。黄大宪首位晋级，并创造了新的奥运纪录。

匈牙利刘少林在第七组出场，一开始就保持了领先。而在比赛过半后，比利时选手在超越时，导致其他两位选手摔倒，刘少林轻松得胜。

弟弟刘少昂在第八组出场，和哥哥一样也在开始就保持领先。但与少林轻松得胜不同，在两翼都有人试图超越，但刘少昂出众的线路控制能力，让他得以保持住优势，把小组第一守到了最后。

最终李文龙以成绩最佳的小组第三也得以晋级决赛。