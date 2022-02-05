2月5日回顾：中国获首金，挪威是最大赢家

短道速滑混合团体接力是北京冬奥会新增项目，包括中国队在内的多支队伍都有夺金实力，这也是中国代表团首个冲金点。短道速滑比赛向来充满了意外和惊喜，当日比赛从半决赛开始就惊心动魄。中国队在半决赛中遭遇阻挡只排在第三，裁判最终判定美国队和俄罗斯奥委会队犯规，中国队和匈牙利队跻身决赛。

决赛中匈牙利队和加拿大队发生碰撞双双退出冠军争夺，一度大幅领先的中国队险些被意大利队逆转，最终以2分37秒348夺冠，仅领先意大利队0.016秒。

中国短道速滑队还在当日的女子500米和男子1000米预赛中表现出色，6名选手出战全部晋级。

虽然不及短道赛场捷报频传，但中国选手在雪上项目同样证明了自己。19岁中国小将荣格上演中国选手在单板滑雪女子坡面障碍技巧项目的冬奥会首秀，首位站上冬奥会自由式滑雪男子雪上技巧赛场的29岁“老将”赵洋也结束了自己的比赛。此外跳台滑雪“新兵”董冰、彭清玥、宋祺武均完成冬奥首秀。

荷兰选手伊雷妮·斯豪滕破纪录夺冠 照片出自： 2022 Getty Images

5日创造历史的不仅有中国选手。斯洛文尼亚的乌尔萨·博加塔伊夺得跳台滑雪女子个人标准台冠军，瑞典选手瓦尔特·瓦尔贝里拿下自由式滑雪男子雪上技巧金牌，分别为本队夺得该项目冬奥历史首金。

在速度滑冰女子3000米比赛中，荷兰选手伊雷妮·斯豪滕打破尘封20年的冬奥会纪录夺冠。但全场的目光却聚焦于成绩倒数第一的德国老将克劳迪娅·佩希施泰因身上，斯豪滕打破的纪录正是佩希施泰因在2002年盐湖城冬奥会创造的，49岁高龄、八届冬奥会参赛经历，佩希施泰因拥有属于自己的传奇和历史。

中国冰壶混双队当日遭遇两连败，但与美国队赛后，范苏圆用英语祝福对手，并送出“冰墩墩”奥运纪念徽章的一幕成为超越比分的焦点。美国选手克里斯托弗·普利斯说，范苏圆、凌智的友好举动，让这场比赛有了不同的意义，他也将选择一个特殊礼物回赠中国队。

挪威队是5日最大赢家，他们拿到两金领跑奖牌榜，其中包括本届冬奥会首金。斯洛文尼亚、中国、荷兰、瑞典各有一金入账。6日将本届冬奥会将决出7枚金牌。

转自新华社