北京冬奥会2月18日冰球比赛回顾: 俄奥队与芬兰会师决赛

赢下这场就能进入决赛，俄奥队和瑞典队都不想先犯错误，都加强了门前区域的保护，双方只能依靠远射寻找机会。开场第8分钟，瑞典球员远射，冰球经折射改变线路，击中俄奥队球门立柱弹出。此后，俄奥队多次在对手门前制造险情，但接连错过几次补射机会，首节两队0:0打平。

次节开场仅15秒，俄奥队安东·斯列皮舍夫带球突破，晃过瑞典门将后破门，俄奥队1:0领先。缓过神的瑞典队打出几次有威胁的反击，但都无功而返。为了抢占门前的有利位置，两队球员对抗激烈，甚至几次出现争执。俄奥队带着1球领先进入末节。

终场前13分钟，瑞典队打出反击，乔纳森·普达斯远射，冰球被俄奥队门将挡出，安东·兰德尔补射得手，帮助瑞典队将比分改写为1:1。几十秒后，瑞典队再次反击，俄奥队门将封堵了对手的射门。两队此后均无建树，常规时间1:1打平。

根据冬奥会冰球比赛规则，两队常规时间战平后，每队派出4人进行10分钟的加时赛，率先进球的一方获胜。场上球员更少、空间更大，两队多次打出漂亮反击。加时赛2分半时，双方各有一次近在咫尺的射门，但冰球都滑门而过。场上对抗愈加激烈，俄奥队球员帕维尔·卡尔瑙霍夫在一次反击中摔倒，甚至将瑞典队球门撞翻。

加时赛再度战平，两队进入射门比赛。冰球射门比赛类似足球点球大战，进攻球员从中场处带球射门。瑞典队在第2轮率先破门，至第5轮时俄奥队扳平比分。最终，格里秋克在第8轮点球时为俄奥队打进制胜一球，帮助球队闯进冬奥会决赛。

作为卫冕冠军，俄奥队将于20日与芬兰队争夺金牌；瑞典队将在19日与斯洛伐克队争夺铜牌。

转自新华社