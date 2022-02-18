北京冬奥会双人滑短节目：两队中国选手晋级自由滑环节

中国选手彭程和金杨在倒数第二组出场，以一套流畅的动作，获得40.87的技术分和 35.23的内容表现分，总分76.10分创造了俩人在本赛季的最好成绩, 排在第五位进入了自由滑环节。

在最后一组，也是水平最高的选手的比拼中，有三对ROC的选手，以及被中国选手成为“葱桶”组合的隋文静和韩聪。

“葱桶”组合在第十七位出场，两人都是一袭黑衣，在电影《碟中谍2 》时而舒缓、时而激昂的配乐中起舞，整体的艺术表现力和同步性都非常出色，挑战的技术难度也全部绿灯，最终获得45.96的技术分和38.45的节目内容分，总分获得84.41打破了世界纪录。

在随后出场的ROC选手叶夫根尼娅·塔拉索娃和弗拉基米尔·莫罗佐夫也出色的完成了自己的节目，在技术分上超出了中国选手，但节目内容稍逊，获得了84.41分。

最后出场的ROC选手亚历山德拉·博伊科娃和德米特里·科兹洛夫斯基在《天鹅湖》的旋律中完成比赛，获得了78.59分，略微领先于中国选手彭程和金杨，进入了自由滑环节，经将与同样来自ROC的两队选手以及中国的隋文静和韩聪在最后一组出场。

赛后，金杨被问及今天的表现时，她回答说：“觉得我们今天发挥出了自己理想的水平，也是很享受站在冰面上做每一个动作，包括这一整套节目我们都很享受。” 谈及明天的目标，彭程说：“与其说是目标，不如说是我们希望自己能够全身投入到明天的比赛当中，享受在冰上的那四分十秒。”

彭程/金杨在短节目环节当中创造了自己的赛季最好成绩 照片出自： Justin Setterfield

隋文静在谈到明天的比赛时表示：“因为我们两个是双人滑里面，应该是唯一一个做四周这个难度的运动员。其实我作为一个双人滑年龄段中年龄比较高的运动员，挑战四周这个难度对我来说挑战也很大。但是对于这个动作来说，我觉得是我们对于奥林匹克的一个崇敬，也是一个尊敬。我们希望在奥林匹克的赛场上挑战最高的难度，展现最好的自己。"

隋文静说，是热爱让他们一直在坚实：“其实我们从09年开始，在赛场上就不断地拿了很多奖牌，没有拿奖牌的次数也很少，也有几次。其实就是热爱让我们一直在坚持，开始的时候可能我这个身高也不太适合去滑双人滑，因为你看欧美的选手都是特别高，然后女孩特别娇小。但是我觉得，人不要总是给自己做出一些限定，如果没有一条路，去创造一条路就好了。然后现在也看到我们的粉丝，就是日本的三浦妹（三浦璃来和木原龙一），他们也是不停的在（努力），他们也很崇拜我们，我觉得这就是作为运动员的一个意义吧：站在这里，跟喜欢你的运动员一同去比赛。我觉得我们做到了最好的自己，而他们也是给了我们很多的动力，让我们不断地坚持下去，达到更好的一个水平”。