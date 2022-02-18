北京冬奥会2月18日冰壶综述：英国和日本会师女子冰壶决赛

英国队与瑞典队的比赛开场就大开大合。瑞典队第一局获得四分，第二局英国队得三分还以颜色。之后双方后手各得一分，第五局英国队偷一分，双方5:5进入下半场。

随后两局，两队各自在后手局得两分，第八局瑞典队得一分。第九局英国队得四分，11:8领先进入第十局。瑞典队没有放弃，抓住机会获得三分，两队打成11:11进入加赛局。最后，英国队后手得一分，12:11赢得决赛门票。

另一场半决赛，平昌冬奥会季军日本队迎战最近两届世锦赛冠军瑞士队。首局瑞士队选择“流局”，此后双方后手局各得一分。直到第五局，日本队抓住对手失误，最后一投“双飞”赢得四分，取得5:2领先。

日本队第六局再偷一分。第七局开始，瑞士队状态回升，最后一投打定得三分，此时日本队6:5仅领先一分。第八局日本得一分。第九局，日本队四垒藤沢五月最后两投极其精彩，成功控分，仅让对手后手得到一分。最后一局，日本队稳稳旋进得一分，最终8:6获胜，将上届的铜牌换了颜色。

日本队外教林德表示，19日是他的生日，这是他最好的生日礼物。“我们这场比赛的战术非常好，执行也很出色。明天我们要好好休息一下准备决赛。”

英国队与日本队之间的决赛将于20日上午进行。

转自新华社