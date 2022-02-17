北京冬奥会2月16日冰壶综述：中国女队保留晋级希望，男队告别奥运会

上午的比赛，中国女子冰壶队迎战英国队。中国队走出前两场的低迷状态，与多届世锦赛冠军英国队紧咬比分。第九局，中国队抓住对手失误，后手豪取3分奠定胜局。最终，中国队8:4胜出，赢得近四届冬奥会对阵英国女队的首场胜利。

中国女队晚场继续出战，对阵索契冬奥会冠军、47岁的琼斯领衔的加拿大队。两队在前十局战成9:9平，加拿大队获后手权进入加赛局。王芮抓住琼斯一次清场失误，向圆心投壶形成2分牵制。琼斯最后一击稍稍偏出，中国队偷得2分，最终11:9取胜。

王芮赛后表示，因为这是循环赛最后一场比赛了，大家都想把最好的状态打出来，在心态上比较放松，很享受比赛过程。

赛后，中国女队与少赛一场的加拿大队、韩国队、英国队同为四胜，如后三支队伍17日全部告负，则中国队将晋级四强。

当天下午，中国男子冰壶队对阵瑞士队。中国队在比赛中出手果断、自信，成功率高达95%。虽以4:5落后进入第十局，但拥有后手权的中国队由队长马秀玥完成最后一击，实现反超。最终，中国男队6:5战胜瑞士队，以四胜五负的战绩结束北京冬奥会之旅。

马秀玥表示，队伍中四人在一起配合时间不长，但经过9场冬奥会赛事，越来越默契。“打完最后一场，我们几个感觉都还没打够，如果再给我们5场比赛的话，我觉得我们会发挥得更好。”他说。

16日战罢，英国队、瑞典队、加拿大队晋级男子冰壶半决赛，另一个四强名额将在挪威队和美国队中产生。女子方面，瑞士队、瑞典队锁定半决赛席位。

转自新华社