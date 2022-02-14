北京冬奥会自由式滑雪女子空中技巧：徐梦桃夺冠为中国获得女子空中技巧第一金

在2022年北京冬奥会自由式滑雪女子空中技巧资格赛中，共有徐梦桃、孔凡钰和邵琪三位选手参赛。第一个出场的徐梦桃以极高的完成度获得了101.10分，最后在25位选手中排在第三位晋级决赛。

澳大利亚的劳拉·皮尔和美国的阿什莉·考德威尔排在徐梦桃之前。

孔凡钰获得83.78分排在第九位也得以晋级，而排在第15位的邵琪则无缘决赛。

稍后进行的是女子空中技巧决赛第1轮的比赛。在12名选手中，排名前6的可以进入决赛的第二轮。在第一跳中，率先出场的孔凡钰获得了102.71分；第十位出场的徐梦桃出场的难度系数是4.293，最后以103.89的高分排在第二。

在第二跳中，孔凡钰落地不稳，只得到了62.24分，但决赛第一轮是选取两跳中成绩最好的一跳，凭借第一跳的出色表现，孔凡钰和徐梦桃一起进入了第二轮决赛。

美国选手阿什莉·考德威尔凭借超高的105.60分以第一名进入决赛。澳大利亚的劳拉·皮尔、美国的梅甘·尼克和白俄罗斯选手汉娜·胡什科娃排在第三到六位，也进入了决赛。

徐梦桃在决赛第一轮 照片出自： 2022 Getty Images

在决赛中，孔凡钰选择的难度系数为4.293， 但在空中转体时速度不够快，导致落地时空间不够摔倒在了地面上，只获得了59.67分。

夺金的重任落在了徐梦桃的身上。随后出场的徐梦桃也选择了三个360转体、4.293也是女子自由技巧中的最高难度，最终以完美的表现获得了108.61分，获得金牌。这是31岁的徐梦桃第四次征战冬奥，在遗憾获得银牌、世界排名第一却错失决赛的种种坎坷之后，她终于在家门口夺金，弥补了中国在这一优势项目上从未斩获金牌的遗憾。

白俄罗斯选手汉娜·胡什科娃和美国的梅甘·尼克分别获得第二名和第三名。