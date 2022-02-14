北京冬奥会2月14日冰球比赛回顾: 加拿大女冰与美国会师决赛

此前，女子冰球单届冬奥会进球纪录是48个，由加拿大队在2010年冬奥会上创造。在北京冬奥会上，加拿大队目前已经打进了54球。

本场比赛前，加拿大队进球数已达44个，破纪录近在咫尺。开场后，加拿大队全力进攻，不到10分钟就打进4球，追平纪录。开场10分40秒，埃琳·安布罗斯和队友打出精彩配合，打入破纪录的进球，加拿大队也取得5:0领先。

首节末段，加拿大队被罚1人离场2分钟，瑞士队抓住机会扳回1球。次节，瑞士队几次打出具有威胁的反击，并收获两粒进球。但在防守端，她们没能顶住加拿大队的猛攻，被对手再进3球。整场比赛，加拿大队完成61次有效射门，远超瑞士队的13次。末节再进2球后，加拿大队轻取对手，昂首进军决赛。

2018年平昌冬奥会决赛中，加拿大队“点球大战”不敌美国队，获得银牌，老将丽贝卡·约翰斯顿当时就在阵中。本场半决赛后，她说：“那枚金牌在我们的脑海里，这是我们想要实现的目标。我们将全力以赴去打最后一场比赛。”

相比之下，美国队的晋级之战要艰难一些，芬兰队强硬的防守给他们带来不小困难。两队首节战平，美国队凭借次节的两粒进球建立优势。尽管分差不大，但美国队的快速传导球制造出更多射门机会，并在最后5分钟时将比分改写为3:0。

最后时刻，芬兰队换下门将，增加1名进攻球员，利用人数优势拼得1粒进球，避免了被对手零封。但仅剩5秒时，美国队抢断后打空门得手，将比分锁定为4:1。

美加两队将于17日进行决赛。在冬奥会历史上，两队共有9次较量，加拿大队6胜3负占据上风。最近的一次较量是在8日进行的小组赛中，加拿大队4:2力克美国队。芬兰队和瑞士队将于16日争夺本届冬奥会女冰铜牌。

转自新华社