北京冬奥会2月13日冰球比赛回顾: 中国男冰不敌加拿大

作为冰球领域的传统豪强，加拿大男冰曾23次参加冬奥会，获得过9枚金牌、5枚银牌和3枚铜牌。本届冬奥会，世界排名第一的加拿大队也被认为是夺冠的最大热门之一。

加拿大队首节就展现出强大的实力，仅用了半节时间就取得了3:0的领先，中国队虽然并未取得进球，但也完成了10次有效射门。

次节，中国队在防守端表现稳健，本节末段，中国队利用一次多打少的机会向加拿大队球门发动了猛攻，但加拿大队用强悍的防守拒绝了中国队的多次射门。本节还剩最后两分钟，加拿大队终于再有斩获，肯特·约翰逊利用一次快速反击机会抽射球门右下角得手，比分扩大为4:0。末节，加拿大队再入一球，最终以5球优势取胜。

中国队主教练赞那塔·伊万诺在赛后说：“我为队员们感到骄傲，其实我重视的不是比分，而是队员们在场上展现出来的努力程度。我们清楚自己的实力，可能在场上会有失误，但队员们的努力大家都看到了。”他表示，接下来球队要做的就是休整，然后备战下一轮的淘汰赛。

A组的另一组对决，世界排名第四的美国队以3:2击败世界排名第五的德国队。开场第二分钟，德国队以多打少率先进球，两分钟后美国队便扳平比分。美国队在第二节开局阶段和第三节开局阶段分别破门，德国队在第三节末段再追一球，最终美国以一球微弱优势胜出。

在C组，芬兰队和瑞典队展开了一场“强强对话”。经过全场鏖战，芬兰队通过加时赛以4:3击败瑞典队。同组的斯洛伐克队以5:2战胜拉脱维亚队。

至此，北京冬奥会男子冰球小组赛阶段全部结束，美国队、俄罗斯奥委会队、芬兰队凭借小组第一的身份直接晋级八强，作为成绩最好的小组第二，瑞典队也锁定了一个八强名额。15日，除上述四队外的其他八支队伍将捉对厮杀，争夺另外四个八强席位。

转自新华社