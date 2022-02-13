北京冬奥会2月13日冰壶综述：中国女子冰壶队击败韩国队

当天上午，中国男子冰壶队对阵多次获得世锦赛冠军的英国队。英国队机敏抓住中国队的关键失误，在第二局和第八局分别得到4分、3分。其余8局，4个0:0，4局中国胜。最终，中国队6:7告负。

“面对英国这样强大的对手，我们无法承担一局丢4分的后果。除此之外，中国队在其他方面表现不错，一直在按战术尽全力追分，从未放弃。”中国男队教练林霍尔姆赛后表示。

下午的比赛，中国女子冰壶队出战韩国队，两队紧咬比分战斗到加赛局。加赛局最后一投，全场发挥出色的王芮稳稳打定，收获1分，帮助中国队以6:5赢得两连胜。

作为四垒，王芮在比赛中起到主心骨的作用。“今天就是按照计划围绕中区打进攻，我们抓住了机会。”她说。

晚场赛事，中国男队挑战卫冕冠军美国队，两队赛前战绩均为两胜三负。上半场，中国队在三个后手局各保1分，而美国队两个后手局收获5分。下半场，中国队一直给对手施压，在第九局末将比分扳为6:7。第十局，马秀玥最后一投过后仍保留偷分希望，但对方四垒舒斯特最后一投稳稳旋进拿到一分，中国队6:8不敌美国队。

分析中国队追分过程，马秀玥说：“一点点调整状态往回找，我们的心态也是随着比分不断迫近而不断调整。拼到最后一个壶，对我们来说是很好的比赛体验。”

循环赛过半，名将埃丁领衔的瑞典队五连胜领跑男子赛场，女子组第一为五战全胜的瑞士队。

转自新华社