北京冬奥会2月13日冰壶综述：中国男女队频传捷报

当晚的比赛中，此前三连败的中国女队变阵出战，队长韩雨由四垒换到三垒，队中唯一有冬奥会经验的王芮打四垒。这一变化收到奇效，中国队在第二局就拿到3分，此后保持优势，以6:2领先结束上半场。经验老到的瑞典队在第七局扳平比分。关键的第八局，王芮最后一投精准旋进，帮助中国队拿到2分。第九局，中国队抓住对手失误，偷得1分。瑞典队在第十局最后一投前认输。

王芮赛后表示，这场比赛没有受到之前连败的影响，四名队员打得都很好，衔接到位。在对方追分时，控制好了比赛节奏，最终赢得胜利。

下午进行的比赛中，中国男队战胜去年欧锦赛铜牌得主意大利队。前一日取得首胜的中国男队状态轻松、出手果断，全场送出40次打击，成功率85%。中国队全场领先，意大利队在第七局抓住中国队传击失败的机会偷得1分，把比分追为7:8。关键的第八局，中国队邹强、马秀玥接连送出精彩击打，帮助中国队得3分稳定住局面。此后，中国队让局面简单化，保住胜果。

马秀玥赛后表示，这场比赛队伍在调整心态方面有进步，没有什么情绪波动。他特别提到第八局末那个赢得3分的击打，“孤注一掷的感觉上来了，有‘这个球一定会成’的信念”。

瑞典人一天送给加拿大人两场败绩。都灵冬奥会冠军古休带领的加拿大男队4:7不敌瑞典男队。索契冬奥会冠军、47岁老将琼斯领衔的加拿大女队战斗到最后一局，以6:7负于瑞典女队。

“我们很失望，但我们战斗到了最后时刻，这是一场毫米级的比赛。”琼斯说。

12日战罢，瑞士队四战全胜领跑女子赛场，瑞典队同样以四连胜名列男子组头名。俄罗斯奥委会女队、丹麦男队四战皆负。

转自新华社