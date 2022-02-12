“丑小鸭”变“白天鹅”—记中国冰壶女队逆袭奥运冠军

登场就败给纸面实力低于自己的丹麦队，又接连不敌瑞士和美国队，主场作战的中国冰壶女队遭遇赛前不曾想到的冬奥会三连败的寒冷开局！12日晚第四战又将面对平昌冬奥会金牌之师瑞典队，输球看来又是大概率之事。

与世界冰壶顶级队伍相比，平均年龄不足24岁的中国女队可谓是“小妹之军”。然而，正是年轻，她们在思想上才会很少顾虑，敢作敢为。

当晚，中国队一亮阵容便让人大吃一惊，前三场担任四垒队长的韩雨，调整到三垒，而原三垒王芮出任最后一击制胜的“关键女士”。

中国队在2022北京冬奥会对阵瑞典 照片出自： 2022 Getty Images

如此变阵，第一考虑到“00后”韩雨首次亮相冬奥会这个世界体育顶级大舞台，遇到困局时还难以挑起重担，毕竟她是本次奥运冰壶赛场最年轻的队长。第二考虑到王芮在前三场比赛中是全队发挥最为稳定的队员。她是队中参赛经验最为丰富的“老将”，是队内仅有的拥有冬奥会经历的两名队员之一，而且还在世界混双锦标赛上获得过亚军，称得上是“定海神针”。

果然，中国队的突然变阵打乱了瑞典队的布阵。韩雨明显轻装上阵，在三垒上打得稳健有余，而王芮担起“关键女士”角色毫不手软，中国队在第二局就拿到3分，此后保持优势，以6:2领先结束上半场。经验老到的瑞典队在第七局扳平比分。关键的第八局，王芮最后一投精准旋进，帮助中国队拿到2分。第九局，中国队抓住对手失误，偷得1分。瑞典队在第十局最后一投前见无力回天，直接认输。

冰壶赛场上继意大利混双爆冷夺冠后，又出现了第二个大冷门！这个冷门，由中国女队制造。

王芮赛后表示，这场比赛没有受到之前连败的影响，四名队员打得都很好，衔接到位。在对方追分时，控制好了比赛节奏，这是中国队爆冷的原因。

期待初露锋芒的中国女队，在接下来的比赛中，乘着击败奥运冠军的东风，敢打敢拼，拼出一片属于自己的新天地。

转自新华社