2月11日短道速滑男子5000米接力：李文龙摔倒后站起“尽力去滑”

在短道速滑男子5000米接力半决赛中，中国队遭遇了一次“碰撞事故”。

碰撞发生后，李文龙失去重心，身体前倾，左手扶地摔到冰面上。当李文龙随惯性冲撞到场边的防护垫上时，他迅速爬起伸出右手，和下一棒任子威拍手完成交接。 在当晚的接力比赛中，中国队最终被直接判进决赛，同组加拿大和意大利队共同晋级，本场未产生其他判罚。

李文龙赛后在混合采访区说：“当时我弯道过加拿大后加了两步，直线上那步我往里蹬，加拿大队迪翁左脚也往里蹬，一下蹬我刀上了，我直接失去了重心，然后脚一拧就摔了。” 谈及摔倒时心情，李文龙描述：“当时就是着急，想着赶紧起来继续滑，尽量能追上最好。自己也不知道最后情况是怎样，但还是尽力去滑。”

对于当晚的意外，武大靖在赛后表示：“比赛过程还是有点乱，我们本来想着能一直保持领滑。中间出现意外都没想到，但是大家就想着赶紧追。”

任子威说：“这在比赛中很正常，就是无意之中产生的一个碰撞。在短道速滑世界杯匈牙利站男子500米半决赛中，我也遇到过类似的情况。” 说到意外发生时的心情，任子威说：“当时没有时间想太多，就想着第一时间去接棒。” 对于接下来的接力决赛，任子威表示：“决赛的5支队伍都有可能冲金。我们还是要减少失误，滑得更加主动一点。”

北京冬奥会短道速滑男子5000米接力决赛将于2月16日晚举行，中国、加拿大、意大利、韩国、俄罗斯奥委会5支队伍将共同角逐。

转自新华社