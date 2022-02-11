2月11日冰球比赛回顾: 美国、加拿大进入女冰四强，俄奥男冰两连胜

面对首次杀入冬奥会的捷克女冰，美国队虽然在有效射门次数上以59:6占据绝对优势，但赢得并不轻松。首节比赛，美国队向捷克队球门发动了潮水般的进攻，但捷克队防线坚如磐石，并未让美国队得手。

第二节，捷克队抓住为数不多的机会由佩兹洛娃率先破门。丢球后的美国队攻势更盛，通过前锋奈特的进球扳平比分。 1:1的比分延续到了第三节，关键时刻美国队终于找到了进球感觉。斯特克莱因、哈蒙、科因·斯科菲尔德接连破门，最终帮助美国队以4:1赢下比赛。

赛后，奈特向对手表达了敬意。她说：“我们的对手是一支顽强的队伍，这是一场定胜负的比赛，每支队伍都必须拼尽全力才能生存下来。很高兴最终我们赢下了比赛。”

捷克队主教练帕西纳表示：“能在球队的首次冬奥之旅中就进入八强，我已经非常自豪了。作为一个女子冰球人口不算庞大的小国家，我想我们的表现已经惊艳了所有人。”

通过这场胜利，美国队延续了自1998年冬奥会设立女子冰球项目以来每届都闯入四强的骄人战绩。在此前的6届冬奥会中，美国女冰获得2金3银1铜。 另一场女冰四分之一决赛中，加拿大队以11:0的悬殊比分击败瑞典队，锁定了另一个四强名额。目前女子冰球的单届冬奥会进球总数纪录是48个，由加拿大队在2010年冬奥会上创造，而在赢下瑞典后，加拿大队在本届冬奥会上的进球数已经达到44个。还剩至少两场比赛的加拿大队极有可能在北京刷新这一纪录。

男子冰球小组赛进行了4场比赛。卫冕冠军俄奥队以2:0击败丹麦队，以两连胜的战绩提前预定了一个八强席位。虽然实力上占据优势，但俄奥队本场发挥并不算理想，直到第三节最后阶段还只是以1球优势领先。比赛最后时段，丹麦队撤下门将进行最后一搏，俄奥队抓住一次抢断机会，在比赛还剩6秒钟时由谢苗诺夫打空门得手，锁定胜局。 另一支男冰强队捷克队通过射门比赛以2:1击败瑞士队。瑞典队4:1轻取斯洛伐克队。芬兰队3:1击败拉脱维亚队。

转自新华社