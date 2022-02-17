名将特写：傲立风雪的勇士齐广璞

今夜，齐广璞没让遗憾留在赛场。终于，他成为风暴中的王者。北京冬奥会自由式滑雪男子空中技巧决赛，齐广璞以129．00分拿下金牌，续写了中国空中技巧“梦之队”的辉煌。

看到成绩的那一刻，赛场沸腾了，齐广璞跳了起来。他一边呐喊，一边高高举起国旗绕赛场奔跑。看到这激动人心的一幕，这个被赛场灯光打亮的寒夜里，现场很多观众流下了泪水。

这枚金牌，中国空中技巧队等了太久。

当晚决赛共有12名选手，比赛分两轮，第一轮两跳取最高分，前六名晋级第二轮。资格赛中排名第一的齐广璞最后出场。

第一跳，凭借稳定的发挥，他得到125.22分。滑下赛道的那一刻，他满脸笑意，指了指印在身上的国旗。第二跳，力求稳定的齐广璞拿到114.48分。他以决赛首轮第四名的成绩杀进第二轮。

这是一场艰难的旅程。第一轮齐广璞的成绩并不算出众，和他并肩作战的贾宗洋又名列第七无缘最终对决。反观竞争对手，俄罗斯奥委会队的伊利亚·布罗夫第一轮已经祭出难度系数5.000的动作，并拿到129.50的高分。

奥运会四朝元老齐广璞 照片出自： 2022 Getty Images

齐广璞扛起了为中国队夺牌的大旗。

决赛第二轮，齐广璞第三个出场。

此前出场的两名选手纷纷拿出5.000的难度，但都没有稳稳落地。齐广璞的机会来了。

他身体倾斜着站上赛道，为自己的出发做好准备。旋转、腾空、落地，一气呵成，动作干净得像空中随风飘起的雪花。

129.00，等了许久，现场大屏幕打出齐广璞的成绩。

随后出场的两名选手同样挑战5.000的难度，但都出现瑕疵。此刻，齐广璞保证能站上领奖台了。

压力交给了最后出场的伊利亚·布罗夫。在紧张得让人难以呼吸的决赛轮，他选择了更低的难度系数4.525。114.93分，布罗夫没有延续上一轮中的惊艳表现，最终收获铜牌。

四赴冬奥征程，31岁的齐广璞终于在家门口拿下金牌。作为集世锦赛冠军、世界杯冠军等荣誉于一身的老将，这也是他唯一欠缺的那枚金牌。

齐广璞的第一次冬奥会之旅在温哥华，那一次他排名第七；四年后索契，贾宗洋和齐广璞已经成为夺金热门，但最后落地时的失误让齐广璞只获得第四；又一个四年，平昌冬奥会，又一个第七。之后他曾短暂地退出国家队，不久后又重返雪场，继续为荣誉而战。

就像泰戈尔《飞鸟集》中的诗句，只有流过血的手指，才能弹出世间的绝唱。今晚，齐广璞做到了！

“之前冬奥会的失误让我有时间沉淀自己。今晚感谢我的队友贾宗洋，我们并肩作战，他给了我力量。”

齐广璞眼神坚毅。

转自新华社