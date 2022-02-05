范铎耀书写中国雪橇冬奥历史

2022年2月5日，中国雪橇历史上添上新的章节。范铎耀成为首位参加冬奥会雪橇比赛的中国运动员。

在今天的比赛中范铎耀第1滑成绩为58秒848，在所有35位参赛选手当中位列第23位。第二滑他的成绩略有下降，来到58秒883，但是排名上升至21位。结合两滑总成绩，范铎耀以1分57秒731位居第25位。

德国传奇名将约翰内斯·路德维希两次滑行成绩分列第一和第二，成绩为57秒063和57秒483，最终以总成绩1分54秒501位居第一。奥地利名将沃尔夫冈·金德尔1分54秒540稍稍落后，排名第二。意大利名将多米尼克·费什纳勒1分54秒805位居第三位。

范铎耀在2022年北京冬奥会的赛场英姿 照片出自： 2022 Getty Images

赛后范铎耀接受媒体采访时表示：“首次登上冬奥会的赛场，感觉非常不一样，毕竟现场有很多支持自己的观众，让我感到有些压力，真的有点紧张。”

范铎耀认为随着北京冬奥会的举办，有了“雪游龙”这条赛道之后，将会对于雪橇运动在中国的发展起到巨大的推动作用。

男子单人雪橇第3滑和第4滑的比赛将于2月6日19:30在延庆国家雪车雪橇中心进行，届时本届冬奥会雪车的首枚金牌也将会诞生。

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