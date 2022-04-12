难民游泳运动员埃亚德·马苏德：“游泳不仅仅是一项运动，更是一种冥想和动力...是快乐”

对埃亚德·马苏德来说，游泳一直是他的救命稻草。

在接受Sports Gazette.采访时他说道：“当我游泳时，我觉得游泳不仅仅是一项运动，更是一种冥想、一种挑战、一种动力、一种成就和一份快乐。”

“我无法用语言表达，但我可以告诉你它教会了我什么：耐心、决心、专注、谦逊和爱。”

当他和家人因为内战不得不离开叙利亚时，在奥运会赛场参加游泳比赛已经成了对他而言遥不可及的梦想。

马苏德首先前往沙特阿拉伯避难，他的父亲在那里行医。由于当地对限制外国人使用公共游泳池和参加比赛，马苏德无法坚持训练。

但是，和新西兰游泳教练大卫·赖特在沙特的偶遇，改变了他的生活。

在新西兰重新出发

赖特在沙特阿拉伯国家队供职，马苏德的表现给他留下了深刻印象，因此他邀请马苏德和他执教的队伍一起训练。

但是好景不长，之后赖特回新西兰了，马苏德因此再次被拒绝在泳池大门外。

后来，拥有奥运选手训练经验的赖特说服马苏德来到新西兰，让后者相信在这里他会拥有更好的未来。在经历了一些极其复杂的签证手续和焦急的等待后，他最终独自踏上了前往一个陌生国度的旅程。

对他而言，适应新生活并不轻松。

“刚开始我认为语言和沟通是我适应新生活的最大障碍。但后来我发现事情远不止如此，”他继续说道。

“来到新西兰，看到关于叙利亚的新闻会让我感到很受伤。我感到不安全，尤其是在看到那里被摧残的景象之后。

“独自身处一个陌生的国家，远离家人，对我而言同样是很艰难的事实。”

但是每次游泳的时候，都是他“重拾自我”时候，而游泳也是他生活中始终不变的一部分。

运动和游泳是命根子

游泳再次成为马苏德的救星。与此同时，赖特的家庭经常和他一起共度美好时光，帮助他适应和融入新生活。

“因为游泳，我经常会出现在游泳池。我也因此找到了一份游泳教练的工作，”马苏德继续说道。

“此外，频繁在泳池出入也让当地的居民、救生员和咖啡馆工作人员认识了我。

“听我的故事，看到我无论发生什么都要参加训练的决心也让他们深受鼓舞。

“改变需要勇气。我在游泳训练中找到了克服障碍的勇气。”

这位叙利亚出生的游泳运动员认为他最大的障碍很实际，就是经济问题。需要有足够收入支撑他的租金、以及衣食住行的开销。

埃亚德·马苏德：“我想传递希望的信号”

获得国际奥委会难民运动员奖学金的消息传来时，他终于可以无忧无虑地投身于游泳运动中了。

“收到这个消息的时候我太开心了，”马苏德说道：“我终于可以专注于训练了，维持生计的经济压力减轻了。”

作为世界各地56名获得该奖学金的难民运动员之一，马苏德最终未能入选东京奥运会国际奥委会难民代表队，但他的旅程仍在继续。2024年巴黎奥运会已经进入人们的视线，他对于游泳的坚持不会动摇。

除了个人的目标以外，马苏德意识到他还肩负着更重要的责任以及激励他人的力量。

“我希望传递希望的信号，我想传播爱和善良。我希望世界能够意识到世界各地存在大量难民，这些难民拥有很多才能和技能的。

“我还想激励人们意识到只有快乐、拥有信念才能成就大事，要有信念才能成就大事。”