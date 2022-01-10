日本跳台滑雪名将高梨沙罗：持续成功的秘诀

从2011/12赛季首届女子跳台滑雪世界杯到今天，日本选手高梨沙罗一直是该项比赛中的主角，继续创造着历史。“我真的觉得纪录并不重要，”这位三项吉尼斯世界纪录和四次世锦赛冠军得主在接受Olympics.com专访时表示，“但这确实会激励我，也会促使我在每场比赛中尽最大努力，并进一步提升纪录。”

在过去的几十年里，高梨沙罗能取得成功，也是因为她相信自己的潜力，愿意全身心地投入到这项运动中。在采访中，这位北京冬奥会的希望之星谈到了她在过去10年滑雪生涯中磨练出来的技术、实力和个人品质。

与起步于1979年的男子世界杯相比，女子跳台滑雪世界杯仍处于相对初级阶段。但高梨沙罗在世界杯上已经赢得了61场胜利，无论在男女运动员中都是获胜场次最多的。她在参加过的167场世界杯比赛中，110次登上领奖台。

究竟是什么让她达到了如此巅峰的成就呢？一起来找到答案。

专注的力量

对于很多运动员来说，很难保持连续成功所需要的那种精神状态，高梨沙罗则认为，在保持高水平竞技状态的过程中，她的性格起了关键作用。“我认为我是一个高度专注的人，这是我最大的性格。”只要进入比赛时间，就来到了她能主导一切的舞台。

她的私人教练詹科·兹维特也对她的专注力感到惊讶。在跳台滑雪中，大脑和身体同等重要，高度注意力有助于运动员跳出最佳状态，并为时速90公里的起飞做好准备。

成功的野心

高梨沙罗从8岁起就开始学习跳台滑雪，并一直毫无保留地追求比赛的领先地位。

“我之所以能够保持这样，就是因为我非常喜欢跳台滑雪，所以才能取得这些成绩。”她表示，“跳台滑雪一直是我生活的支柱，我觉得这些奖项好像就是对我坚持不懈的回报。”

持续提升与改进

首次参加冬奥会，在索契赛场获得第4，这让她当时泪洒赛场。在平昌冬奥会上获得铜牌后，高梨沙罗还是无缘冠军梦。

“我付出了一切，”在谈到4年前在韩国获得第三名的成绩时，她表示，“这就是当时的结果……我觉得很心碎。”

为了填补心中的这块空白，她在过去的几年里不断地磨练技术。为了实现奥运金牌的梦想，她从头开始完善自己的跳跃，这样的努力也开始体现她的成绩中。

缓解焦虑和紧张

”慢慢来，不要慌，别放弃！“

高梨沙罗在比赛中没有达到自己的高要求时，也会失去耐心，但她还是会鼓励自己坚持下去。关键是要坚持自己的风格，不要放弃。

“我开始知道，什么时候我的心态好，如何保持好心态，如何调整心态。这几年，我越来越觉得放松。”

这样的经历帮助她更好地了解自己，保持心理健康，这也是她不断保持强大的原因。

Olympics.com com（OC）：如何缓解紧张情绪，在重大比赛中发挥最佳水平，你有什么建议吗？

高梨沙罗：比赛时你需要适度的紧张，还不能过于紧张，这样才能达到最佳状态。比赛结束离开赛场后，我会伸展身体，让自己放松下来。

激励自己的身边人

高梨沙罗在跳台滑雪生涯中展示了奥运会的核心价值观——卓越、尊重和友谊。

山田泉是日本女子跳台滑雪的先驱，也是高梨沙罗的精神支柱和榜样。高梨沙罗表示，“她是我的偶像。”

是山田激励高梨沙罗投入竞技跳台滑雪运动。无论作为一名教练、一个人、还是运动员，高梨沙罗都非常敬仰这位赛场上的前辈。

高梨沙罗在回忆山田对她整个职业生涯的激励作用时表示，“我一直追随她的脚步，不知不觉中，我成了今天的自己。”在那个心酸的时刻——2018年平昌冬奥会获得铜牌后，山田也是第一个跑到高梨面前表示祝贺的人。

和自己同岁的小林陵侑是另一位在滑雪生涯中激励高梨的运动员。本赛季他赢得了6场世界杯，并获得了他的第二个四山巡回赛冠军，这是男子跳台滑雪的最大年度赛事。

高梨沙罗对她的同胞赞不绝口，“他这个赛季表现得很好，我认为他会继续获胜。看到他不断获胜让我深受鼓舞。”

OC: 你为什么能每天都保持着微笑？你最感激的是什么？

高梨沙罗：我觉得身边的人都很支持我，所以我觉得是他们让我保持微笑。

OC：作为一名优秀的运动员，你如何理解“心理健康”这个词？

高梨沙罗：我认为心理健康非常重要，对运动员至关重要。当然，每个人都会沮丧、失去耐心。我有这种感觉时，我会尽力对自己充满信心。我总是尽量积极思考问题……去发现好的一面。在这段时间里，作为一名运动员和一个人，我都能够保持成长。我很高兴能亲自体验到这一点。

OC：本赛季，你如何让自己保持放松和清醒？

高梨沙罗：对我来说，摄影和编辑照片让我放松。每当我去其它地方比赛时，我都会拍这些地方和城市的照片，这让我打起精神，头脑清醒。在家做饭也能让我放松。

OC：2021年，你最宝贵的收获是什么？

高梨沙罗：我在训练和比赛中了解到，如果我不了解场地的特点，不调整跳跃去适应场地，我就不会取得好成绩。我也明白，即使我感觉良好，或跳得很好，也未必会取得好成绩。跳台的感觉和风格会因每个场地而不同，我每次都要为此做好准备。

OC：北京冬奥，你的目标是什么？

高梨沙罗：本赛季的目标当然是在北京冬奥会上赢得一枚奖牌，但我的主要目标是展示我在过去4年里所取得的进步。为了实现目标，我会提升自己的技术，战斗到底。

OC：你对2022年北京冬奥会将首次亮相的跳台滑雪混合团体项目有什么看法？

高梨沙罗：我真的很开心，但我会尽自己最大的努力，不去拖累其他队员。这不是个人项目，所以需要和队友交流。日本队的运动员都非常团结，我愿意加强这样的纽带关系。我看过其他国家的运动员比赛，我觉得组建一支能够互相帮助的团队很重要。

今年元旦，高梨沙罗在斯洛文尼亚赢得了她本赛季的第一场世界杯比赛，当时她击败了两名最优秀的跳台运动员乌尔莎·博加塔伊和玛丽塔·克拉默，后者在本赛季9场世界杯比赛中赢了5场，目前世界杯排名第一。

1月8日，日本滑雪协会宣布，包括高梨沙罗和小林陵侑在内的9名运动员将代表日本参加2月5日至14日在北京举行的冬奥会跳台滑雪比赛。