关于2022年北京冬奥会火炬传递你需要了解的一切

奥林匹克火炬传递是奥运会的重要标志，预示着奥运会/冬奥会即将开始的同时唤起人们对于和平和友谊的重视。是奥林匹克运动精神的主要践行方式。

历史上的每一次火炬传递都有反映出主办国的文化标识、体现当今时代特点，2022年北京冬奥会的火炬传递也将同样如此。

2022年北京冬奥会火炬传递将于2月2日至4日在北京、延庆、张家口三个赛区展开，将会有数百位火炬手参与本次传递活动，其中将会见证奥运历史上第一次有机器人之间完成的火炬传递。

通过本文您将可以了解到圣火传递时刻表、参与人员以及北京冬奥会圣火传递的不同之处。

2022年北京冬奥会火炬设计灵感 照片出自： Beijing 2022 Organising Committee

从一线工人到水下机器人

奥林匹克火种已经于去年10月20日抵达中国境内，北京已经成为世界上第一座先后迎来夏奥会（2008）和冬奥会（2022）火种的城市。

由于疫情原因，本次火炬传递在线路长度和传递时间方面都进行了削减。

本次传递将在北京奥林匹克森林公园启动，届时将会有1200名背景各不相同的火炬手参与本次传递。来自科学界、教育界、文化届以及公众健康行业人士将会参与其中。

年龄在14岁至86岁不等的火炬手将会手持火炬经过八达岭长城、泥河湾遗址、富龙滑雪公园、颐和园等著名景点。

火炬手当中不仅包括中国居民（57%为奋战在一线的工人），还将包括来自超过20个国家和地区的国际人士。不要忘了，还有机器人火炬手！

2月2日下午，在北京奥森永定河区域将会采用两栖机器人和水下机器人进行火炬传递，这将是奥运历史上第一次由机器人完成火炬传递工作。

奥林匹克火种采集仪式上，中国第一棒火炬手李佳军从扬尼斯·安东尼奥手中接过火炬 照片出自： Milos Bicanski/Getty Images

2022年北京冬奥会火炬传递时间表和主题

2月2日：展示双奥之城北京

9:00 - 9:20：北京奥林匹克森林公园南门（启动仪式）

9:21 - 11:36：北京奥林匹克森林公园

11:36 - 18:04：北京奥林匹克森林公园

18:04 - 19:03：首钢公园

2月3日：北京、张家口的冰雪之约

9:00 - 9:51：八达岭长城

9:51 - 10:40：延庆世界葡萄博览园

10:50 - 12:00：泥河湾遗址公园

12:30 - 13:30：张北德胜村

14:00 - 14:50：张家口工业文化主题公园

15:20 - 16:00：崇礼富龙滑雪场

17:00 - 17:30：张家口大境门遗址

2月4日：古今交汇，梦想之门

8:30 - 10:23：颐和园

10:23 - 12:12：奥林匹克森林公园闭环内传递

13:00 - 15:20：大运河森林公园