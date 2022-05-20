2022年法网公开赛：您需要了解的一切

本赛季红土赛场上诞生了多场史诗级对决，此前，网球名将在马德里公开赛和罗马公开赛上的激烈争夺给观众留下了深刻印象。现在，大满贯赛事法网公开赛将把本赛季红土比赛带入又一个高潮。为即将到来的草场赛事做好铺垫。

5月22日至6月5日，世界顶尖网球运动员将会在本赛季第二项大满贯赛事上展开较量。关于冠军的预测相较于以往比赛而言，难度更大。

2022年法网应该关注的男子运动员

过去六届法网赛事的男单冠军被拉法·纳达尔（4届）和诺瓦克·德约科维奇（2届）包揽，所以人们大多会预测他们为本届赛事的夺冠热门。但是考虑到今年男子网球格局发生的变化，本届赛事冠军预测难度之高堪称自2005年纳达尔夺冠以来最难的一届。

此前13次斩获法国冠军的纳达尔近期状态并未处在最佳，罗马大师赛上他由于脚部伤势复发困扰止步四分之一决赛，不敌丹尼斯·沙波瓦洛夫。今年摘得澳网冠军的纳达尔成为首位斩获21个大满贯冠军的男子网球运动员，35岁的他此次回到生涯给他带来无数辉煌的罗兰·加洛斯球场，一定希望能够续写历史。

当然，他需要面对另一位男子网坛巨星诺瓦克·德约科维奇的挑战。手握20个大满贯冠军的塞尔维亚名将目前排名世界第一，虽然今年只参加了17场比赛，但是他刚刚在罗马大师赛决赛中以6-0和7-6的比分击败红土专家斯特凡诺斯·齐齐帕斯夺冠，士气正佳。去年的法网决赛中，他也是击败了齐齐帕斯，最终登顶。

西班牙新星卡洛斯·阿尔卡拉斯在2022年的表现给网坛带来惊喜，本届法网他的表现不可错过。19岁的阿尔卡拉斯本赛季已经斩获两个1000系列大师赛事冠军：迈阿密大师赛（硬地）和马德里公开赛（红土）冠军。在马德里大师赛上，他更是取得了此前无人能及的成就——在同一届红土赛事上先后击败纳达尔和德约科维奇。

马德里站半决赛失利的德约科维奇在赛后接受采访时表示：“他那样的年纪打法如此成熟，敢打敢拼的态度令人印象深刻。”

阿尔卡拉斯目前正在接受2003年法网冠军胡安·卡洛斯·费雷罗的指导，排名世界第6的他有望在法网赛场继续制造惊喜。今年是他第二次参加法网赛事，2021年他止步于第三轮。

多位男子名将将会缺席今年法网的争夺，其中过包括休养膝伤但预计将于今年10月复出赛场的罗杰·费德勒、专注于温网备战的安迪·穆雷以及处于手术后恢复当中的马泰奥·贝雷蒂尼。

前世界排名第一的丹尼尔·梅德韦杰夫、2020年东京奥运会冠军亚历山大·兹韦列夫以及2022年蒙特卡洛大师赛冠军斯特凡诺斯·齐齐帕斯有在本届法网将夺冠热门拉下马的实力。

2022年法网应该关注的女子运动员

2022年澳网冠军、前世界排名第一的阿什利·巴蒂近期选择在26岁就结束了自己的职业生涯，因此本届法网冠军争夺相对更加开放。近期比赛的结果会有一些参考意义。

波兰名将伊加·斯瓦泰克在本届法网之前已经保持了28场不败的战绩。这位新科世界第一自2月中旬以来就没有遭遇败绩，期间实现了WTA 1000赛事四连冠，在多哈、印第安纳维尔斯、迈阿密、罗马都登上了最高领奖台。罗马大师赛上，她在5场比赛中只丢掉了21局，同时未失一盘。对于罗兰·加洛斯登顶她也并不陌生，2020年她曾经夺得过法网冠军。

温丝·贾布尔也正处在生涯最佳状态下。突尼斯人最近刚刚生涯首夺WTA 1000赛事冠军，问鼎马德里公开赛桂冠。此后她在罗马大师赛上也闯进了决赛，最终不敌斯瓦泰克。贾布尔是首位跻身女子网球世界排名前十的阿拉伯球员，同样也是首夺WTA 1000赛事冠军的阿拉伯运动员。本届法网公开赛上，她能否更近一步？

卫冕冠军、现世界排名第2的捷克名将巴尔博拉·克赖奇科娃从2月开始饱受肘部伤势困扰，如此状态下，今年要实现卫冕对她来说难度很大。

去年曾经闯进法网八强的西班牙球员宝拉·巴多萨于去年10月斩获印第安纳维尔斯大师赛冠军，今年1月又将悉尼经典赛冠军收入囊中。但是在本赛季红土赛场上，她未能展现出自己的最佳水准。

现世界排名第四的希腊名将玛利亚·萨卡里在今年罗马大师赛四分之一决赛中距离击败贾布尔只有几分只差，今年3月，她还闯进了印第安纳维尔斯大师赛决赛。

2020年东京奥运会冠军贝琳达·本契奇、2022年澳网决赛选手丹妮尔·柯林斯、2021年大师赛总决赛冠军加尔维涅·穆古鲁萨同样有望在罗兰·加洛斯取得佳绩。

2022年法网赛程

5月16-20日：资格赛

5月22-6月5日：正赛抽签

6月4日，周六：女单决赛

6月5日，周日：男单决赛

过去五届法网冠军一览

男单

2021: 诺瓦克·德约科维奇（塞尔维亚）

2020: 拉法·纳达尔（西班牙）

2019: 拉法·纳达尔（西班牙）

2018: 拉法·纳达尔（西班牙）

2017: 拉法·纳达尔（西班牙）

女单