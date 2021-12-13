关于北京冬奥高山滑雪混合团体赛，你需要了解的一切

为了促进奥林匹克的性别平等，混合项目已成为奥林匹克的核心元素。2022年北京冬奥会将有11个混合项目比赛，其中4个是新项目。

在明年的冬奥会上，高山滑雪混合团体赛将再次成为冬奥项目。在2018年平昌冬奥会上首次亮相奥运赛场之后，这项比赛成为了2022年北京冬奥会上最后一个高山滑雪比赛项目。

北京冬奥混合团体赛制

混合团体比赛逐渐成为冬季传统项目。十多年来，它一直是世锦赛的特色，后来2018年平昌冬奥会上首次亮相奥运赛场。

北京冬奥的赛制与上届一样，16支最优秀的高山滑雪队伍将参加淘汰赛的比赛。运动员率先进行16强赛，随后是1/4决赛、半决赛和决赛。

每队最多有6名运动员。每轮比赛中，一个国家的4名运动员（2男2女）与另一个国家的4名运动员角逐。与其他平行回转比赛一样，两个对手在两条并列、且完全相同的斜坡雪道上同时滑行，率先抵达终点的一方获胜，为本方赢得1分。如果两人都摔倒或错过旗门，则滑行距离最远的运动员获胜。

四轮比赛过后，得分多的一方赢得比赛。如战成2比2平，用时短的一方获胜。

北京冬奥的高山滑雪混合团体比赛安排

混合团体平行回转赛将于2022年2月19日在延庆的国家高山滑雪中心举行，当地时间上午11点将举行16强比赛，然后是1/4决赛、半决赛和决赛。决赛预计在当天上午12:46举行。

混合团体赛为何如此特别？

在高山滑雪中，混合团体赛是一项独特的项目。比赛中，两名运动员并排对决增加了比赛的激烈程度，同时也融入了团队精神，而且这是冬奥会上最后一项高山滑雪的比赛，兴奋之情溢于言表。所以这是一项不容错过的比赛。

“我认为这是一个非常有趣项目。这是一个新项目，我们仍在继续完善。但无论是跟别人正面交锋，还是和其他人一起训练比赛，都非常有意思。”美国选手梅根·麦克詹姆斯在2018年平昌冬奥会上接受路透社采访时说。

迈克尔·马特在平昌冬奥获得银牌后说，“赛道很短，所以你必须比回转和超级大回转更精确。这是一个很酷的项目，应该继续下去。”。

值得关注的运动员

瑞士在2018年平昌冬奥上获得了这个项目的首枚奥运金牌。决赛中，丹尼斯·费埃拉本德、丹尼尔·尤尔、温迪·霍尔德纳和拉蒙·泽哈厄森击败了奥地利队，他们将在北京力争卫冕。

但在北京冬奥会上，将有很多国家的运动员参与到冠军争夺中来。挪威队在2021年世锦赛上赢得了这个项目的冠军，他们4年前在平昌还获得了铜牌。

瑞典队和德国队在2021世锦赛上登上了领奖台，他们也是北京冬奥这个项目的奖牌争夺者。法国队也不容小视，他们阵中有2021大水晶球奖得主阿莱克西斯·潘特豪。