2022年男篮欧锦赛：前瞻、赛程以及焦点明星球员

时隔5年之久，欧洲篮球国家队顶级赛事回来了。

强队云集的男篮欧锦赛一直以来都被公认为世界男篮最高水平赛事之一，2022年男篮欧锦赛将于9月1日至18日在捷克、格鲁吉亚、德国和意大利四国展开激烈争夺。

由NBA巨星卢卡·东契奇领衔的斯洛文尼亚队是卫冕冠军，他们曾经于2017年在伊斯坦布尔登顶欧洲篮球之巅。

上届欧锦赛亚军球队塞尔维亚队、东京奥运会亚军法国队、欧洲男篮传统强队西班牙队将成为斯洛文尼亚队力争卫冕道路上的强大挑战。NBA明星球员的登场将成为本届欧锦赛的亮点之一。

此外，多支欧锦赛参赛队已经开启了2023年国际篮联男篮世界杯预赛的征程，因此在本届欧锦赛开始前，这些球队已经完成了磨合，蓄势待发。

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戈兰·德拉季奇是2017年欧锦赛最有价值球员得主 照片出自： 2022 Getty Images

2022年男篮欧锦赛赛程和分组

2022年男篮欧锦赛小组赛将于9月1日至9日进行。24支球队分成4组，每组6支球队。

小组赛采用单循环制，小组比赛期间每支球队有3天休息时间。

小组赛结束后，每组排名前四的球队跻身16强淘汰赛阶段。该阶段球队对阵规则如下：

A1 v B4

A2 v B3

B1 v A4

B2 v A3

C1 v D4

C2 v D3

D1 v C4

D2 v C3

16强赛获胜的8支球队跻身四分之一决赛，比赛将于9月13日-14日进行，半决赛和决赛分别将在9月16日和9月18日进行。

2022年男篮欧锦赛分组如下：

A组 - 比赛将在格鲁吉亚的第比利斯举行

黑山 格鲁吉亚 西班牙 保加利亚 比利时 土耳其

B组 - 比赛将在德国的科隆举行

德国 匈牙利 斯洛文尼亚 立陶宛 波黑 法国

C组 - 比赛将在意大利的米兰举行

希腊 爱沙尼亚 乌克兰 英国 意大利 克罗地亚

D组 - 比赛将在捷克首都布拉格举行

荷兰 芬兰 波兰 捷克 以色列 塞尔维亚

今年8月塞尔维亚对阵斯洛文尼亚的友谊赛中，约基奇和托比争球 照片出自： 2022 Getty Images

2022年男篮欧锦赛：值得关注的NBA顶尖球星

尼古拉·约基奇 - 塞尔维亚

塞尔维亚男篮的领军人物无疑是最近两个赛季蝉联NBA常规赛最有价值球员奖的丹佛掘金队中锋——尼古拉·约基奇。

27岁的约基奇上一次代表塞尔维亚参赛是在中国举办的2019年的国际篮联世界杯比赛上。本届欧锦赛上，他的目标非常明确，就是带领自己的球队反弹。

塞尔维亚缺席2020年东京奥运会后，欧锦赛强势复苏以及跻身2023年男篮世界杯对于他们而言奖是重中之重的目标。而约基奇就是能够帮助塞尔维亚重返巅峰的基石球员。

征战NBA七个赛季的约基奇在上赛季再度入选年度一阵，这是他四年来第三次入选该阵容；此外，他连续四个赛季参加全明星赛、成为NBA历史上首位砍下2000分、1000个篮板、500个助攻以及历史上第13位蝉联NBA常规赛MVP的球员。

几天前男篮世界杯欧洲区预选赛刚刚上演了重磅对决，塞尔维亚和希腊队相遇。这场比赛被视为约基奇和另外一位蝉联NBA常规赛MVP的巨星扬尼斯·安特托昆博（绰号“字母哥”）之间的直接对话。

最终约基奇率领的塞尔维亚队以100-94的比分在贝尔格莱德击退了希腊队。约基奇砍下29分8篮板6助攻的全面数据，而字母哥则得到40分。

加时赛中，约基奇大发神威连得6分，击碎了希腊队取胜的希望。

击败希腊队的一周前，塞尔维亚队在卢布尔雅那97-92击败了欧锦赛卫冕冠军斯洛文尼亚队，那场友谊赛中，约基奇交出了26分12篮板6助攻的成绩单。

状态火热的塞尔维亚重返欧洲之巅的希望寄托在了约基奇身上。

2020年东京奥运会上，戈贝尔防守东契奇 照片出自： 2021 Getty Images

鲁迪·戈贝尔 - 法国

2020年东京奥运会亚军、小组赛阶段曾经击败过冠军球队美国的法国队同样也是本届欧锦赛夺冠热门球队之一。

法国队阵中拥有多名NBA球员，首当其冲的就是NBA最佳防守球员奖得主鲁迪·戈贝尔。今夏他刚刚从犹他爵士队转投明尼苏达森林狼队麾下。

戈贝尔在过去6个赛季全部入选NBA年度最佳防守阵容，此外还在2018、2019和2021年当选年度最佳防守球员。本届欧锦赛，他将成为法国队冲击最高领奖台的中流砥柱。

戈贝尔的防守能力加上效力于纽约尼克斯队的前锋埃文·富尼耶的投射，法国队期待凭借核心球员的实力在备战2024年巴黎奥运会的道路上不断提升球队的竞争力和信心。

卢卡·东契奇 - 斯洛文尼亚

2017年斯洛文尼亚赢得欧锦赛冠军时，东契奇年仅18岁，当时他还在皇家马德里效力。

彼时相对无名的东契奇在上届欧锦赛上崭露头角，场均14.3分、8.1篮板、3.6助攻的数据让他最终跻身赛会最佳阵容。

之后，在带领皇家马德里斩获西班牙ACB联赛和男篮欧冠冠军后，东契奇于2018年首轮第三顺位被NBA球队达拉斯独行侠队选中，从此开启了他通往男篮顶级巨星之路。

NBA赛场上，东契奇是人们津津乐道的球员之一。但是对他而言，代表自己的祖国参赛才是最重要的事情。

蝉联欧锦赛桂冠难度很大，但是有2017年欧锦赛最有价值球员戈兰·德拉季奇、丹佛掘金球员弗拉特科·坎卡尔以及闪亮男篮欧冠赛场的麦克·托比在身边，东契奇将会通过自己的发挥激发出队友的最高水平，在赛场上拼搏到底。

扬尼斯·安特托昆博 - 希腊

希腊队登顶欧洲篮坛的希望寄托在雄鹿队前锋扬尼斯·安特托昆博身上。

本届欧锦赛将是这位在约基奇之前蝉联NBA常规赛最有价值球员奖的明星大前锋自2015年以来首次参加国家队赛事。2017年，他因为膝盖伤势缺席了欧锦赛的争夺。

希腊队上一次夺得欧锦赛冠军还是在2005年，这一次他们能否在“字母哥”的带领下重返王位，值得关注。

今年27岁的“字母哥”是NBA历史上取得14000分、6000篮板以及3000助攻数据球员当中最年轻的一位。

2022赛季，他在雄鹿队交出了67场比赛29.9分、11.6篮板、5.8助攻的成绩单，第六次入选了全明星阵容。

上周世界杯预选赛惜败塞尔维亚队的比赛中，他狂砍40分，得分如探囊取物，证明了他的带队能力。

威利·埃尔南戈麦斯 - 西班牙

新奥尔良鹈鹕队球员威利·埃尔南戈麦斯是世界杯冠军西班牙队阵容值得留意的球员之一。

2015年欧锦赛冠军西班牙队在本届欧锦赛上将以全新阵容亮相，明星后卫里奇·卢比奥以及曾经铸就球队辉煌的加索尔兄弟已经不在阵中。

2019年帮助斗牛士军团赢得世界杯冠军的威利·埃尔南戈麦斯将成为球队本届欧锦赛的领军人物。上赛季他为鹈鹕队打了50场比赛，交出了9.1分、6.8个篮板以及1.3次助攻的成绩单。

本届欧锦赛开始前，在谈到称为国家队领军人物时，他表示：“这不是压力，而是一种责任。我们是一支团结的队伍，我相信每一位队友，他们也相信我。”

他的弟弟、效力于多伦多猛龙队的胡安乔·埃尔南戈麦斯将和他携手征战本届欧锦赛。

目前这支西班牙男篮虽然处于过度阶段，但是他们在上周举行的世界杯预选赛中仍然轻松击败了冰岛队和荷兰队。在西班牙队87-57击败冰岛队比赛中，威利·埃尔南德戈麦斯得到19分，抢下8个篮板。

过去5届欧锦赛3次夺冠的西班牙队是任何一支球队都不可轻视的球队。

此前五届男篮欧锦赛冠军一览

2017 – 斯洛文尼亚

2015 – 西班牙

2013 – 法国

2011 – 西班牙

2009 – 西班牙