厄立特里亚籍难民运动员露娜·索罗门和哈布托姆·阿曼尼尔：运动照亮和平之路

当哈布托姆·阿曼尼尔和露娜·索罗门逃离祖国厄立特里亚的暴力和镇压时，奥运会已经成为他们脑海中遥不可及的东西。

2015年逃离厄立特里亚的索罗门在Olympic Channel原创系列片《Taking Refuge》中说道：“我离开是因为那里没有自由。”

最终她去了瑞士，在那里她遇到了意大利奥运射击三金得主尼科洛·卡普里亚尼。后者最终也成为了她的教练。

体育运动和奥运会改变了她的生活，在接受雅虎新闻采访时，索罗门说道：“射击运动给我带来了和平。”

对于哈布托姆·阿曼尼尔来说，2015年同样也是他人生中重要的一年，那一年他遇见了居住在瑞士的田径教练卡特琳·科伦布。拥有运动员经历的科伦布最终说服阿曼尼尔在田径上兑现自己的天赋。

在逃离了监狱、不公正待遇和流放，并最终接触田径后，阿曼尼尔在奔跑的过程中找到了自由的感觉。

两位历经艰难险阻的难民运动员

阿曼尼尔前往瑞士的旅程充满艰辛。

为了逃离饱受战争蹂躏的厄立特里亚，这位擅长1500米长跑的运动员大部分时间都是徒步走过苏丹和利比亚的沙漠，涉险穿越地中海，最终经过船上的数日滞留之后才抵达意大利海岸。

抵达瑞士后，他珍惜能够将自己的天赋发挥在长跑上的机会。与此同时，身为装修工和油漆工的他也在工作方面异常努力。

在接受路透社采访时，他说道：“在瑞士，我有了在自己国家时没有得到的机会。在这里，我可以做我想做的任何事情，我想怎么做就怎么做，没有人说我这不能做，那不能做。”

“这就是为什么工作之余我希望从事体育运动的原因。”

哈布托姆·阿曼尼尔

他的教练西里尔·金德勒透露道：“他离开时没有钱，甚至什么都没有。途中他必须穿越沙漠，当时也没有水喝。还必须要想出如何渡海的方法。”

“我想这就是为什么他意志力如此强大的原因吧。像许多曾经生活在那些地方的人一样，（如今在这里）一切看起来都更光明，这就是我们从他们的经历中看到的。”

阿曼尼尔饱经风雨后磨练了这种意志力，虽然他最终没有入选参加2021年东京奥运会的难民奥林匹克代表队，但是未来还有很多事情等待着31岁的他去做。

露娜·索罗门：从逃离战争到登上世界最伟大的体育赛事舞台

索罗门的旅程同样精彩，在接受Olympics.com采访时她说道：“我第一次接触射击运动是在瑞士。在那之前，我对这项运动一无所知，”她告诉Olympics.com。

生于非洲的她在接触射击运动后进步神速，坎布里亚尼看到了她身上的天赋，并将她选入难民射击队，以获得东京奥运会资格为目标。教练的信任收到了回报。经过刻苦训练，索罗门取得了优异成绩，最终成绩达到了奥运会最低参赛标准，作为难民奥林匹克代表队的一份子踏上了日本之旅。

如果告诉你她在这段旅程当中怀孕、生子的话，一定会让人感觉到她的奥运经历更加难能可贵。

2020年东京奥运会因疫情延期一年举办让她有机会在为人母后重新出发，最终她在奥运会女子10米气步枪资格赛中位列第50位。

深知在这个时代成为一名难民意味着什么的索罗门在经历了精彩纷呈的东京奥运会后，许下了新的愿望：和卡普利亚尼一起，帮助更多人过上和她一样的生活。

“我希望和卡普里亚尼一起给其它像我一样的移民提供帮助，帮助他们通过体育运动变得更加勇敢，就像射击运动之于我一样。”

现在，她已经将目光锁定2024年巴黎奥运会。在接受我们的采访中表示：“我会继续坚持到2024年巴黎奥运会，我希望能够参加那届奥运会。”