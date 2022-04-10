埃尔德里克·塞拉·罗德里格斯：继续给全世界难民带来鼓舞的委内瑞拉拳击手

埃尔德里克·塞拉·罗德里格斯作为难民奥林匹克代表队的一员参加了2020年东京奥运会拳击比赛后梦想成真，但这只是开始。

虽然在日本首都遭遇一轮游，但是代表难民队参赛的塞拉依然成为很多人励志的榜样，收到了来了委内瑞拉和世界各地铺天盖地的支持。

2018年，他逃离了自己祖国的经济和人道主义危机，但他从未放弃自己的梦想，并希望激励其他人和他一样。

2022年3月，塞拉重返拳台，参加在厄瓜多举行的AMBC精英锦标赛，他是来自25个国家的197名拳击手之一，来自一支没有国家的队伍。

25岁的塞拉是“公平机会团队”（Fair Chance Team）的一员，该团队旨在为因全球危机而流离失所的天赋拳击手提供支持。

那一次，首轮比赛中塞拉获得了胜利女神的青睐。他在那场中量级对决中以压倒性实力击败了哥斯达黎加拳击手维克托·加洛·阿尔瓦拉多，裁判判定4-1取胜。

接下来是四分之一决赛，塞拉遭遇实力强劲的对手——圭亚那的阿姆斯特丹德斯蒙·科特。经过一场胶着的比赛后，科特以3-2的判决获胜。

这场失利没有令塞拉受挫，而是继续让他坚定了信念。

“我们不断坚持 - 请关注我们！”——埃尔德里克·塞拉·罗德里格斯

瓜亚基尔锦标赛结束后，他在自己拥有超过1.3万粉丝的Instagram账号上发布了一条消息：

“真正能够从失败中吸取教训需要很大的力量和勇气，尽管这次我输了，但我可以诚实地说…我从失利中学到了经验！”

“在这次比赛之旅开始前，我给自己设定了个人目标，最终我完成了目标。身为拳击手，比赛结束后的我变得比开赛前更强。我向世界展示了我可以在这项运动中做些伟大的事情——尽管我最大的战斗将永远是与自己对抗！”

塞拉最后感谢国际拳击联合会IBA让他有机会作为“公平机会团队”和国际奥委会难民奥林匹克队的一员参加比赛，他表示没有上述组织“这一切都不可能发生。”

现在，更大的目标在等待着他。他在大型国际拳击赛事中首轮比赛胜利可谓锦上添花。

逃离委内瑞拉，为梦想奋斗

塞拉的故事是能够令全世界数百万人找到共鸣的故事。

在2014年委内瑞拉危机爆发后，该国国内的贫困和暴力急剧增加。塞拉逃到特立尼达和多巴哥以寻求更好的生活，据世界宣明会（World Vision）统计，塞拉是自那时以来离开委内瑞拉的600万人中的一员。

在塞拉成长时期，拳击就是他生活的全部。努力训练的他18岁就进入了国家队。但由于缺乏资源，他和其他一些梦想参加奥运会的天赋年轻人不得不放弃自己的梦想。

“我9岁开始接触拳击，在加拉加斯的我家附近有一个拳击馆，我经常和父亲一起去，”他在厄瓜多尔接受国际律师协会采访时说。

“之后委内瑞拉的局势开始变差，所以我们决定离开，为我们的家庭寻找更好的机会。”

“我和女朋友去了特立尼达和多巴哥，在那里干了些体力活，但我从未停止训练，从未停止梦想参加泛美锦标赛、世锦赛和奥运会。”

“经过漫长的过程，我得到了参加难民运动员项目的机会，”他继续说道。

该项目为他提供了国际奥委会难民运动员奖学金，使他能够全职投入训练，并让他有机会入选国际奥委会难民奥林匹克代表队，参加2020年东京奥运会的比赛。

“当我获准加入这个项目时，我觉得自己又回到了正轨，”他告诉联合国难民署：“我觉得自己又活过来了。”

"接下来我知道的就是，我要参加奥运会了！"

但是他的故事并没有就此结束。

激励各地的难民“追求梦想”

2021年夏天延期举办的2020年东京奥运会结束后，联合国难民署的项目帮助他在乌拉圭安置了新家，他现在和父亲（也是他的教练）和女朋友露丝（他的经纪人兼营养师）生活在一起。

参加2024年巴黎奥运会是必然会出现在他脑海中的目标。在东京奥运会后，他收到了来自世界各地发来的信息，他意识到（除参加奥运之外）他还在为更大的事情而奋斗——鼓舞各地的难民。

正如他最近接受国际律师协会采访时说的那样：“生活总会找到一种方法让你可以去追逐自己的梦想。”