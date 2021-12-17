DEW巡回赛第3日综述：谷爱凌斩获U槽金牌和坡面障碍技巧银牌

女子双板U型场地技巧决赛

在今天率先登场的女子U型场地技巧决赛中，每位选手有三次滑行机会，取其中最佳比赛成绩进行排名。决赛较预赛多了一次滑行的机会，而今天比赛时的天气相较周三是的比赛天气也更加理想。

中国选手谷爱凌在决赛中的动作丰富程度以及技术运用都堪称顶级，第1滑过后就以94.50分占据了第一的宝座，第2滑谷爱凌的表现更加出色，得到96分，并最终以该成绩夺得冠军。

冬季极限运动会四金得主，爱沙尼亚名将凯莉·希尔达鲁继上周末世界杯赛场不敌谷爱凌后，今天再位居第二，她的最好成绩为93分。首次参加DEW巡回赛的美国17岁小将汉娜·法乌尔哈贝尔在决赛中展现了女子U槽选手中顶尖的难度，只是稳定度有待提升。比赛中，她的最高腾空高度达到超出U槽16.2英尺（约4.9米），如此高度在女子选手中实属罕见。最终，她凭借90.75的最好成绩位列第三。

谷爱凌赛后接受采访时说道：“我感觉非常好，今天比赛中有些动作组合是第一次在比赛中做，对我来说是迈出了重要一步。我的目标就是开心、然后挑战自己以及这项运动的极限。我对于今天第2滑的表现感到非常自豪，我还有上升空间。我知道自己还有‘存货’，不过能赢得这项赛事的冠军对我来说意义很大。”

女子双板坡面障碍技巧决赛

U槽夺冠后，谷爱凌稍作调整后就出现在U型场地技巧的赛场上，冲击本赛季个人该项目首金。

法国选手泰斯·勒德凭借第1滑的精彩表现斩获全场唯一的一个破90的分数（91.50分），摘得冠军。谷爱凌则凭借第2滑的89分位居次席，新赛季参加三站赛事，摘得3金（大跳台1金、U槽2金）1银（坡面障碍技巧），成绩喜人。挪威选手约翰妮·基莉位居谷爱凌之后收获铜牌。

在坡面障碍技巧比赛结束后，谷爱凌接受赛事方现场采访时表示：“今天比赛我的速度有些问题，赛前短暂休息期间就吃了一些法式吐司。很开心今天扛下了两场比赛。”

冬季极限运动会两金得主泰斯·勒德在今天比赛的后两次滑行中都出现失误，导致分数不高。但能够夺冠依然令她感到非常开心，她表示：“我很高兴，今天比赛中我的速度不是非常理想，但是第一滑就能完成的非常出色我感觉非常开心。如今女子自由式滑雪项目的争夺已经非常激烈了，选手水平越来越高，能够成为这一切的一份子，我感到很自豪。”

男子双板坡面障碍技巧决赛

男子双板坡面障碍技巧比赛是今天唯一的男子赛事，美国选手包揽了前四名。

比赛中，预赛排名第一的美国选手科尔比·史蒂文森在决赛中遭遇同胞亚历山大·豪尔的挑战。三次滑行过程中，二人交替领先。最终，史蒂文森凭借最后一滑斩获96.25分，夺得冠军，豪尔位居次席；两届冬奥会选手尼克·戈佩尔收获铜牌。

美国选手横扫男子双板坡面障碍技巧领奖台

18日赛程安排

本周六的比赛包括男子、女子单板坡面障碍技巧决赛以及男子自由式滑雪U型场地技巧决赛。