我们观看比赛就可以理解冰球的基本规则，但是对细节的理解肯定有助于您深入了解这项运动。
冰球的场地
- 冰球场：冰球场地四周有牢固围栏，冰球比赛氷在上面进行。标准冰球场的长度从56米到61米不等，宽度从26米到37米不等。
- 围栏板：冰球场地四周有围栏，上面安装了防撞击玻璃制成的透明屏障。
- 区域：场地被白线分隔在几个部分，包括防守区、进攻区和中立区（中立区在进攻区和防守区之间）。
- 争球圈：半径为4.5米的争球区，其中心距离球门6米远。
- 球门区：球门前的蓝色区域。如果攻方球员在进球时被视为故意侵犯球门区，则该进球将被判无效。
冰球器材
- 冰球：由硫化橡胶制成的运动投射物，运动员借助球杆将球射入球门。
- 球杆：一种细长的杆，末端有一个由碳木制成的击球板，用于射球、传球和运球。球杆的大小取决于运动员的身高和体重。
- 冰球鞋：冰球运动员穿着的特殊溜冰鞋可以在他们运动时保护脚部，不受伤害。
- 球门：由两根立柱和一根横梁组成的球门，后面有一张球网。冰球运动员通过将冰球射入球门得分。
Ice hockey at Sochi 2014
照片出自： Getty Images
冰球得分
- 比赛：常规比赛有3局，每局由20分钟净时间和两个15分钟的局间休息组成。如果比赛出现平局，则通过加时或射门比赛决出胜负。
- 进球：当进攻球员在没有犯规的情况下将球击入对方球网时，攻方进球得分。冰球必须完全越过球门线。进球较多一方赢得比赛。
- 争球：裁判在比赛开始时或暂停后，将冰球扔进场地，此时比赛开始。
- 死球：攻方球员在本方半场（未过红线）将球打向对方半场，球未触及任何队员，并直接穿越对方球门线的延长线，并被对方队员首先触及到，此时判攻方犯规。
- 强打/短手：当比赛的一方球员因犯规而退出比赛一段时间时，双方形成人数的优劣势，人多方为强打，人少方为短手。
- 任意球射门：当攻方与守门员形成一对一时，防守方如犯规，则会被判罚球。此时，除执行罚球球员和守门员外，两队其他球员都必须离开球场。在裁判的指挥下，罚球球员在中心掷球点得球后，进入对方区域争取射门得分。
- 加时赛：三节比赛结束时双方打平，裁判会安排加时赛。加时赛采用突然死亡决胜法，先进球一方获胜。如果加时赛没有球队得分，就通过射门比赛决胜。
球队
- 守门员：主要任务是保护自家球门，防止对方射门得分。守门员有额外的装备，包括头盔、手套、护胸等，而他们的球杆比场上球员的球杆宽。
- 防守队员：负责组织自己区域内的防守，当对方进攻到本方防守区域时，要把对方的球击回去。球队通常有两名防守队员。
- 攻击队员：负责组织攻击并赢得进球的球员。球队中通常有3名进攻球员，一名中锋和两名边锋。
北京冬奥冰球比赛
在2022年北京冬奥会上，五棵松体育馆和国家室内体育馆将共同举办冰球比赛，比赛将于2月3日打响，2月20日结束。