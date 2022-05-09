2022赛季钻石联赛前瞻：您需要提前了解的重要信息

2022年钻石联赛13站赛事中的首站比赛将于本周五（5月13日）在卡塔尔首都多哈拉开战幕，距离2022年田径世锦赛在美国俄勒冈举行还有70多天的时间。

揭幕战中，我们将会看到多场2020年东京奥运会焦点对决的重演。通过本站比赛以及5月28日在尤金举行的普里方腾经典赛，我们可以在世锦赛开始前了解各路名将的状态如何。

除此之外，和往届一样，2022年万达钻石联赛将继续为运动员精彩绝伦的表现提供舞台，见证多项新世界纪录的诞生。

通过本文了解本站赛事上值得关注的明星选手、比赛看点以及赛程安排、观赛方法以及更多内容。

2022年钻石联赛在多哈揭幕

新赛季钻石联赛系列赛首站赛事将于5月13日在多哈打响。届时男子200米的争夺将会异常激烈：东京奥运冠军安德列·德格拉塞将和世锦赛冠军、奥运会季军诺阿·莱尔斯以及东京奥运会男子百米亚军弗雷德·科尔利直接对话。

手握6枚奥运短跑奖牌、今年27岁的加拿大名将德格拉塞期待在今年7月举行的田径世锦赛上再次登顶，回首过去一年的历程，他表示：“去年赢得我生涯首枚奥运金牌是非常特别的事情。2016年里约奥运会和2019年世锦赛上，虽然我都登上了领奖台，但是我感觉自己（和冠军）还是差一点点。之后我就努力训练，我想成为世界最佳。在东京赢得奥运金牌给我带来了信心，激励我在今夏再次冲击冠军头衔。我非常期待在多哈的新赛季首场比赛，之后在尤金举行的比赛也是我朝自己目标努力过程中的一部分。”

德格拉塞的加拿大队友、东京奥运会200米第6名阿隆·布朗以及意大利4x100米接力冠军队成员菲利波·托尔图的参赛为多哈揭幕站更添星光。

东京奥运会上，男子400米栏项目世界纪录告破，其中两位奖牌获得者将在多哈站比赛中亮相。

奥运决赛中不敌卡尔斯滕·瓦尔霍姆（东京奥运会男子400米栏冠军，45.94秒的成绩刷新世界纪录）的莱伊·本杰明，将和奥运季军埃利森·多斯·桑托斯正面交锋，奥运会该项目第五名获得者卡塔尔名将阿卜杜勒拉赫曼·桑巴也将加入他们的行列当中。

东京奥运会上共享跳高金牌的卡塔尔名将穆塔兹·巴希姆（拥有最多奖牌的卡塔尔田径运动员）和意大利选手吉安马科·坦贝里将在多哈站比赛中完成双方自奥运结束以来的首场较量。

巴希姆此前在采访中表示：“我们的金牌创造了历史，但是我现在的注意力都在今夏卫冕世锦赛冠军上。”

坦贝里回应道：“我在东京和巴希姆一起度过了我人生至今最美好的时光。现在是翻篇的时候了，接下来我要专注在给自己设置的新目标上，今夏有世锦赛和欧锦赛的争夺。”

6月9日，双方还将在罗马站比赛中交手。

短跑女王将参加伯明翰站比赛

多哈站比赛结束后，钻石联赛的下一个目的地是英国伯明翰。5月21日，奥运女子短跑5金得主、牙买加名将伊莱恩·汤普森-赫拉将会登场亮相。这位奥运历史上首位成功卫冕女子100米和200米双冠的女子短跑巨星也已经将目标锁定在世锦赛和提升个人最好成绩（10秒54）上。

“我对自己运动生涯至今取得的成就感到自豪，但是我还有更多的运动目标要去追求，所以现在我动力十足，训练中会比以前更加刻苦”，这位女子短跑历史最佳成绩仅次于弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊娜的名将说道。

汤普森-赫拉赢得了2021年钻石联赛总冠军。伯明翰站比赛中，她将和队友、东京奥运会女子100米季军谢丽卡·杰克逊以及女子接力铜牌队英国队选手蒂娜·爱舍尔·史密斯以及达莉尔·内塔联袂呈现一场精彩对决。

聚焦尤金普里方腾经典赛男子100米

奥运卫冕冠军马塞尔·雅各布斯以及亚军德格拉塞将在普利方腾经典赛的海沃德体育场为世锦赛预热，这块场地将在之后承办今年世锦赛的比赛。

今年的普利方腾经典赛将于5月28日举行，对此雅各布斯表示：“这将是东京奥运会之后我第一次来美国参赛，肾上腺素已经开始飙升。已经迫不及待去感受那里的赛道了。”

美国选手凯尔利将会和队友、世锦赛卫冕冠军克里斯蒂安·科尔曼以及东京奥运会决赛选手罗尼·贝克尔、奥运银牌得主肯尼·贝德纳雷克以及诺阿·莱尔斯携手为世锦赛预热。

雅各布斯、凯尔利以及两届奥运会参赛选手特雷沃恩·布罗梅尔还有望参加6月9日在罗马举行的钻石联赛赛事。

两届奥运冠军肯尼亚选手费斯·基普耶甘也将在赛季初寻找自己的最佳状态，她将参加尤金站1500米的争夺。东京奥运会亚军、苏格兰选手劳拉·穆伊尔以及5000米季军古达夫·西盖（埃塞俄比亚）将是她的主要竞争对手。后者是女子1500米室内世界纪录的保持者。

另外一个备受期待的项目是男子Bowerman Mile赛。挪威奥运冠军得主雅各布·因格布里格森、男子1500米奥运银牌得主蒂莫西·切鲁伊约特以及他的肯尼亚队友2021年U-20世锦赛1500米冠军文森特·基贝特都已经确定参赛。

来自布隆迪的里约奥运会女子800米亚军弗朗辛·妮扬莎芭期待能够延续自己在2021赛季的好状态。

尤金站女子铁饼项目同样不要错过，美国奥运冠军瓦拉丽·奥尔曼面对的强劲对手包括两届奥运冠军得主桑德拉·佩尔科维奇（克罗地亚）以及东京奥运亚军克里斯丁·普登茨（德国）。

有望向纪录发起挑战的明星选手

瑞典男子撑杆跳世界纪录保持者蒙多·杜普兰蒂斯究竟能跳多高？这个问题的答案备受瞩目。今年3月已经两次刷新世界纪录的他将在多哈站比赛中开启自己的新赛季。

在以6米02的成绩轻松摘得东京奥运会金牌之后，他在室内赛中跳出了6米20的惊人成绩，刷新世界纪录。本赛季，22岁的他将向生涯首个世锦赛冠军发起冲击。

目前室外世界纪录是他于2020年罗马站比赛中创造的6米15。

委内瑞拉女子三级跳巨星尤利玛尔·罗哈斯本赛季也有望继续创造新的世界纪录。目前该项目世界纪录是她在贝尔格莱德创造的15米74。

卡尔斯滕·瓦尔霍姆在东京奥运会上经历高光瞬间之后，本赛季首秀值得期待。

长跑方面，乌干达名将约书亚·切普特盖和埃塞俄比亚选手莱特森贝特·吉迪将在普利方腾经典赛上成为关注焦点。切普特盖期待进一步刷新自己保持的12分35秒36的男子5000米世界纪录，吉迪将会努力刷新自己保持的1小时跑18930米的世界纪录。

荷兰全能选手西凡·哈桑在东京奥运会上斩获2金1银，她的归来同样值得期待。

钻石联赛冠军奖杯 照片出自： 2010 Getty Images

2022赛季钻石联赛新赛程

本赛季钻石联赛赛程在因疫情原因取消中国区赛事后进行了调整。波兰霍茹夫举行的卡米拉·斯科利莫夫斯卡纪念赛将取代原定7月在上海举行的钻石联赛上海站比赛。

原定于今年8月6日于中国深圳举行的钻石联赛分站赛取消。

赛季末，每个项目成绩最好的选手加冕钻石联赛冠军。

2022年钻石联赛新赛程

5月13日 – 多哈 (卡塔尔)

5月21日 – 伯明翰 (英国)

5月28日 – 尤金 (美国)

6月5日 – 拉巴特 (摩洛哥)

6月9日 – 罗马 (意大利)

6月16日 – 奥斯陆 (挪威)

6月18日 – 巴黎 (法国)

6月30日 – 斯德哥尔摩 (瑞典)

8月6日 – 西里西亚 (波兰)

8月10日 – 摩纳哥 (摩纳哥)

8月26日 – 洛桑 (瑞士)

9月2日 – 布鲁塞尔 (比利时)

9月7-8日 – 苏黎世 (瑞士) - 钻石联赛总决赛

如何观看2022年钻石联赛系列赛

在苏黎世举行的钻石联赛总决赛将会通过钻石联赛YouTube频道在多个国家和地区直播。

其它国家和地区的持权转播商将会进行直播或综述报道。

每站赛事将通过2小时的节目向全球直播，节目中至少包括13个钻石联赛竞赛项目的比赛。点击这里查看每站赛事的完整比赛列表。