2月5日冰壶综述：智圆组合不敌美国组合遭遇三连败，意大利队连胜继续

2月5日，2022年北京冬奥会冰壶赛事进入第4天的争夺，混双循环赛继续。此前2胜2负的中国“智圆”组合将在今天对阵美国和挪威组合。

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Suyuan FAN
照片出自： 2022 Getty Images

中国的凌智/范苏圆组合在2022年北京冬奥会赛场上先后战胜瑞士澳大利亚后接连不敌瑞典加拿大

今天下午，对阵美国组合克里斯托弗·普里斯/维姬·佩辛格的比赛中，双方从开局阶段就竞争激烈。虽然美国队在比分开局占得先手，但是中国队在第四局将比分扳成3比3。

关键的第五局，范苏圆出现重大失误，美国队抓住机会单局得到3分。3-6落后。

智圆组合迅速调整心态后在第6局重新振作，追回两分，5-6。

美国队第七局斩获1分后双方在第八局均未得分，中国队5-7胜利遭遇三连败。

今晚，中国组合将迎战挪威组合。后者在今天上午战胜了澳大利亚队。

意大利组合斯蒂法妮娅·康斯坦蒂尼/阿莫斯·莫萨纳组合在本届冬奥会上未尝败绩
照片出自： 2022 Getty Images

在今天早上进行的比赛当中，挪威队10-4胜澳大利亚，瑞典6-1胜瑞士。

下午场比赛中英国8-3胜捷克、瑞典6-2胜加拿大、意大利7-3胜澳大利亚。

目前冰壶混双排名，意大利队5战5捷排名第一，瑞典队7战5胜2负位居第二，英国队4胜1负排名第三。卫冕冠军加拿大队和美国队的战绩均为3胜2负，并列第四。

中国凌智/范苏圆组合2胜3负和捷克、挪威队并列第六。1胜4负的瑞士队和冬奥冰壶新军澳大利亚队（7战皆墨）分列最后两位。

根据规则，只有排名前四的队伍能够跻身半决赛。

晚间比赛安排

5日晚间20:05，将会进行四场比赛：

英国队vs意大利、挪威vs中国、捷克vs瑞士、美国vs加拿大

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