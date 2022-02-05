2月5日冰壶综述：智圆组合不敌美国组合遭遇三连败，意大利队连胜继续

中国的凌智/范苏圆组合在2022年北京冬奥会赛场上先后战胜瑞士和澳大利亚后接连不敌瑞典和加拿大。

今天下午，对阵美国组合克里斯托弗·普里斯/维姬·佩辛格的比赛中，双方从开局阶段就竞争激烈。虽然美国队在比分开局占得先手，但是中国队在第四局将比分扳成3比3。

关键的第五局，范苏圆出现重大失误，美国队抓住机会单局得到3分。3-6落后。

智圆组合迅速调整心态后在第6局重新振作，追回两分，5-6。

美国队第七局斩获1分后双方在第八局均未得分，中国队5-7胜利遭遇三连败。

今晚，中国组合将迎战挪威组合。后者在今天上午战胜了澳大利亚队。

意大利组合斯蒂法妮娅·康斯坦蒂尼/阿莫斯·莫萨纳组合在本届冬奥会上未尝败绩 照片出自： 2022 Getty Images

在今天早上进行的比赛当中，挪威队10-4胜澳大利亚，瑞典6-1胜瑞士。

下午场比赛中英国8-3胜捷克、瑞典6-2胜加拿大、意大利7-3胜澳大利亚。

目前冰壶混双排名，意大利队5战5捷排名第一，瑞典队7战5胜2负位居第二，英国队4胜1负排名第三。卫冕冠军加拿大队和美国队的战绩均为3胜2负，并列第四。

中国凌智/范苏圆组合2胜3负和捷克、挪威队并列第六。1胜4负的瑞士队和冬奥冰壶新军澳大利亚队（7战皆墨）分列最后两位。

根据规则，只有排名前四的队伍能够跻身半决赛。

晚间比赛安排

5日晚间20:05，将会进行四场比赛：

英国队vs意大利、挪威vs中国、捷克vs瑞士、美国vs加拿大