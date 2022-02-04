2月4日冰壶综述：中国6-8不敌加拿大，美国险胜瑞典

东道主中国队在混双循环赛中获得开门红，接连赢下瑞士和澳大利亚，但在遭遇冰壶强国瑞典和加拿大时，还是稍逊一筹。

加拿大选手莫里斯/霍曼经验丰富，莫里斯曾作为主力帮助加拿大拿下2010温哥华冬奥会冠军。霍曼曾以加拿大女队队长身份参加平昌冬奥会。莫里斯/霍曼组合在赛前就被认为是夺冠大热。

在与加拿大队的比赛中，凌智/范苏圆和首局获得后手，顺利拿下1分。但加拿大队接连在第二和第三局中拿下2分，确立了领先优势。但中国队在第三局拿到后手，抢回了2分，在上半场比赛结束时，智圆组合3-4暂时落后。

其下半场开始后，加拿大组合保持了优势，在接下来的三局中只让中国队拿到1分，而自己则有4分进账，在第七局结束时8-4领先中国队，基本已经锁定胜局。

最后一局，凌智/范苏圆甩开包袱背水一战，后手拿到2分，最后以6-8不敌加拿大，遭遇两连败。

接下来，中国队在循环赛中将分别对阵美国队、挪威队、英国队、意大利队和捷克队。虽然中国队不敌瑞典和加拿大，但在之后的赛程中如果表现良好，依然有晋级四强的希望。

加拿大莫里斯/霍曼组合 照片出自： Getty Images

在其他场次的比赛中，瑞典队7-6赢下澳大利亚，但7-8负于美国队队。加拿大7-5拿下瑞士，在2月4日的比赛中两连胜。意大利队也连下两城，以11-8和11-2的比分分别战胜挪威和捷克。另外，美国队8-7险胜澳大利亚。