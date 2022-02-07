2月7日冰壶综述：意大利和挪威将争夺混双金牌

经过今天上午循环赛最后一轮争夺后，瑞典队占据了四强的最后一个席位，另外三支球队分别为意大利队、英国队以及挪威队。

晚间的半决赛对阵如下：

挪威vs英国

意大利vs瑞典

挪威组合在半决赛中 照片出自： 2022 Getty Images

英国组合布鲁斯·莫亚特/珍·多德斯组合在对阵挪威克里斯丁·斯卡斯琳/马格努斯·内德雷格滕组合的半决赛中在前五局以4-2领先。但是第六局风云突变，挪威组合单局拿下三分反超了比分。

此后英国队虽然在第七局扳平比分，但是挪威人在关键的第八局笑到了最后。最终挪威以8-7逆转取胜。

意大利冰壶混双组合庆祝晋级决赛 照片出自： 2022 Getty Images

本届赛事保持不败的意大利队今天上午的循环赛收官战刚刚8-7送走了卫冕冠军加拿大队（加拿大如果击败意大利就可以锁定四强席位）。

在今晚对阵瑞典队的比赛中，斯蒂芬妮·康斯坦蒂尼/阿莫斯·莫萨纳的实力令瑞典组合无力招架，最终以8-1大胜锁定决赛席位。

至此，意大利组合已经创造了一个历史——锁定了该国冬奥历史上第一枚冰壶奖牌。至于奖牌成色如何，答案将于明天揭晓。

冰壶混双奖牌赛时间

铜牌赛：挪威vs英国 - 14:05

金牌赛：意大利vs挪威 - 20:05