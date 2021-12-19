DEW巡回赛收官：蔡雪桐摘铜 平野步梦创历史

户冢优斗在科罗拉多铜山举行的2021DEW巡回赛男子U型场地决赛中夺得了冠军，而他的队友平野步梦完成了三周空翻转体落地，获得第五名的成绩。当天，单板滑雪传奇35岁的肖恩·怀特两次摔倒，最终排名第七。

另外，21岁的克洛伊·金赢得了本赛季的首冠。她将是美国队在北京冬奥女子U型场地夺金的希望。中国选手蔡雪桐获得铜牌。

平野步梦创历史

日本选手户冢优斗在男子U型场地技巧比赛中以95.50的高分登上冠军领奖台，美国选手泰勒·戈尔德获得亚军，平野流佳排名第三。但赛后的焦点却是排名第五的平野步梦。他在比赛中完成落地三周空翻转体，引起轰动，并让铜山现场观众陷入疯狂，但他在比赛中几次摔倒，只能排名第5。

这是这项运动发展过程中的历史性时刻，或许会对北京冬奥的比赛产生巨大影响。

户冢优斗夺冠后说，“这是我的梦想，我现在很高兴。”在被问及平野步梦的三周空翻转体1440动作时，他笑着说，“这是一件疯狂的事儿，但我想我也能做到。我想我能做到。”

平野步梦在过去两届冬奥会上获得了银牌，还在今年的东京奥运会上首次参加了滑板比赛。这位时尚全能选手正全力争取在北京冬奥会上获得奥运首金。

传奇肖恩·怀特仅获第7

怀特是有史以来最伟大的U型场地技巧运动员，正为冬奥第四金而努力，但他已经连续两周能登上领奖台。他在比赛中两次摔倒，第三轮得分82.00，只能屈居第7。怀特在赛后说，“这是一场艰苦的比赛。我很高兴能来参赛。谢谢大家来看比赛。这是我最后一次DEW巡回赛，非常感谢大家。”

蔡雪桐摘铜

克洛伊·金是美国队在北京冬奥会上夺冠的希望。这位奥运会卫冕冠军在当天的比赛中曾两次意外摔倒，但最终还是凭借最后一轮的表演如愿夺得冠军。她96.00的高分和精彩的转体1080力压最终获得亚军的32岁的西班牙老将奎拉特·卡斯泰莱，后者正为第5次参加冬奥会而努力。中国选手的蔡雪桐以89.00的成绩名列第三。

“我们很早就出发了，天还很黑，很高兴我能赢得比赛。冬奥马上开始，这是美妙的开始。”克洛伊·金在比赛中几次摔倒，回忆比赛中的波折，金表示，“我再也不想让自己陷入那种处境了，太可怕了！”

在北京冬奥开赛前，美国猛犸山将于1月8日举行一场U型场地技巧赛，随后在瑞士莱克斯还有一站世界杯赛事。