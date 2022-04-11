短道速滑世锦赛：崔敏静、刘少昂成最大赢家

2022年短道速滑世锦赛在加拿大蒙特利尔落下帷幕，韩国名将崔敏静和匈牙利名将刘少昂分列女子、男子个人奖牌榜首位。

多位名将缺席本届世锦赛，其中包括中国短道速滑队、冬奥短道历史获誉最多选手阿里安娜·方塔娜以及赛前新冠检测阳性的荷兰名将苏珊妮·舒尔廷。最终，崔敏静和刘少昂成为最大赢家，两位选手分别斩获三个单项的冠军。

最终的奖牌榜上，韩国队以9枚奖牌（包括5金1银3铜）高居榜首，匈牙利队4金位居第二。荷兰队1金1银4铜位居第三，东道主加拿大队同样表现出色，7银1铜位居第四。

崔敏静四夺全能冠军

本届赛事上，崔敏静斩获女子1000米、1500米、3000米接力以及超级3000米（该项目不计入奖牌榜，但算入全能统计）冠军。

这位此前在2022年北京冬奥会上摘得女子1500米金牌的名将在比赛过程中展现出了高人一等的实力，生涯第四次登上世锦赛全能冠军宝座。

获得全能冠军后，崔敏静表示：“我已经四次夺得全能冠军，未来我还好继续争取赢得更多冠军。我会竭尽全力，同时让自己不断去尝试并取得新的成就。”

加拿大选手金·鲍丁同样取得了不俗的成绩，500米、1000米、1500米以及3000米接力项目上全部斩获银牌。荷兰选手桑德拉·贝尔塞伯摘得500米冠军，成为本届赛事上除崔敏静之外的唯一一位女子冠军。

刘少林斩获三项夺冠和男子全能冠军

男子组比赛中，赛场明星当属24岁的匈牙利选手刘少昂。身为北京冬奥会男子500米冠军的他摘得本届世锦赛男子500米、1000米、1500米冠军，最终生涯第二次斩获世锦赛全能冠军。

刘少昂在赢得男子1000米冠军后表示：“我觉得这场1000米决赛是我人生至今为止最艰难的一场比赛。比赛中我必须要保持注意力100%击中。今天的比赛特别之处在于我昨晚没睡好，恢复的不好。但是心态上我必须要平静。”

加拿大选手帕斯卡尔·迪昂在男子3000米超级决赛（该项目不计入奖牌榜，但算入全能统计）中夺冠，在1500米项目上收获银牌；法国选手康坦·费尔科克在500米决赛中收获银牌，韩国选手李俊瑞在1000米项目上位居次席。

和女子接力一样，男子接力的冠军同样属于韩国选手。荷兰队和加拿大队分列接力亚季军。

哈梅林告别赛斩获个人第38枚世锦赛奖牌

加拿大选手查尔斯·哈梅林在自己的最后一场国际赛事中夺得铜牌成为本届赛事的焦点之一。哈梅林运动生涯中共斩获38枚世锦赛奖牌，包括这枚5000米接力铜牌。

37岁的哈梅林赛后表示：“本届赛事对我来说是最好的机会，能够在家门口、在看台上亲朋好友的注视下结束自己的运动生涯，这种感觉太棒了。这感觉就像是之前参加奥运会一样。”

北京冬奥会上斩获5000米接力金牌的哈梅林成为加拿大冬奥会历史上最成功的男子短道运动员。参加五届冬奥会的他共斩获6枚奖牌，包括4枚金牌。