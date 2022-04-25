两届冬奥会单板冠军得主克洛伊·金将缺席下赛季单板赛事

两届冬奥会单板滑雪冠军克洛伊·金宣布将缺席2022、23赛季的比赛，之后再开启冲击个人冬奥第三金的备战之旅。

22岁的2022年北京冬奥会单板U型场地技巧冠军在接受Chedder News采访时谈到自己做出此决定的过程时说道：“就是出于我的心理健康考虑，我只是希望给自己重置一下。”

“我只是想尽情享受当下，让自己全身心投入其中，之后当我感觉自己做好准备的时候再重返赛场。但是现在我想说的是，我的计划基本上已经锁定去争夺第三枚奥运奖牌。”——克洛伊·金

这不是克洛伊·金生涯中第一次“暂别赛场”。

2018年平昌冬奥会夺冠之后，她也曾经缺席了接下来的一整个赛季。之后18岁的她被普林斯顿大学录取，她开始将注意力转移至学业和大学生活上，彻底远离了单板滑雪。

在本次采访中，她继续说道：“我成长过程中一直与单板滑雪为伴，4岁就开始滑雪了。到目前为止，单板滑雪就是我的标签。当我对于单板的爱开始减少时，我决定去上学。因为我觉得需要让自己融入到普通人的生活当中，这些人和单板滑雪没有任何关系。那个经历确实让我感到耳目一新，因为我可以和那些非单板运动员以及非单板从业人员做朋友了。”

告别单板将近两年后重返赛场的时候，克洛伊很快就找回了从前的状态，成为对手眼中想要击败的那个人。北京冬奥会前，她再次成为夺冠热门。而她的表现也没有令人失望，以94分的第1趟成绩登上最高领奖台。

赛后接受Olympics.com采访时，她说道：“为了能够参加冬奥会并再次夺冠，我在过去的四年中付出了很大努力。我真心觉得，如果不是为了所有那些支持我的人，我不会来到这里再次赢得金牌。”

未来，再次归来后的克洛伊·金能否复制北京周期的成功，值得期待。