克洛伊·金：全心全意享受北京冬奥会的比赛

四年前在平昌冬奥会夺得女子单板U槽冠军时年仅17岁的克洛伊·金成为冬奥会历史上赢得女子单板滑雪金牌最年轻的运动员。此外她还是极限运动会6金得主、世锦赛两金得主以及冬青奥会历史上第一位单届赛事（2016年利勒哈默尔冬青奥会）斩获两枚单板滑雪金牌的女子运动员。

谈到2022年北京冬奥会重返奥运赛场，克洛伊金感到很兴奋，对此她表示：“重返奥运会赛场我感觉非常好，能够代表我的国家参加北京冬奥会我感到很荣幸。平昌冬奥会之后的四年很精彩，我很兴奋。感谢北京举办这届盛会。”

“我真的非常热爱单板滑雪，并且很愿意和这项运动一起进步，推动它的发展。非常期待明天的第一次训练！我现在感觉良好。先前我感觉稍微需要休息一下，所以平昌之后我花了两年时间去专注于学业。对于当时的选择我至今心存感激！现在，我全心全意地享受这里的比赛。”

克洛伊·金的赛场英姿 照片出自： 2021 Getty Images

关于新技巧

“我想我不能告诉你我会做什么，但是我希望我能完成想做的那些动作。高度（amplitude）和多样性（variety）是两个我正在努力注重和提升的方面。我会尽我所能融入四种不同方向的旋转。这是从上届冬奥会结束之后我主要在提升的方面，这也是我希望能够推动单板滑雪发展的方式，我想鼓励人们把四类旋转都做到。”

谷爱凌 照片出自： 2022 Getty Images

关于谷爱凌

谈到中国自由式滑雪新星谷爱凌，克洛伊表示：“我太爱她了！她一直在想法和观念上为我提供许多帮助和参考意见。她太可爱了、才华横溢，又在滑雪事业上如此努力，这一切都是她现在有如此出色表现的原因。我为她感到骄傲，很期待我们能一起出去玩。”

关于外界的期待

“确实会有额外的压力，因为这是奥运会比赛。但是我备战冬奥会的方式就是尽量把它当成一场普通比赛那样去对待。我在心理上就是这样暗示自己的。这里的体验太棒了，运动员有自行车，因此我们可以骑车在奥运村里转转，我们也会一起打牌，玩儿Switch。这感觉就像是夏令营，我很享受出去逛逛的时光，很美好！”

克洛伊·金北京冬奥会赛程

女子单板滑雪U型场地技巧预赛将于2月9日9:30进行，该项目奖牌将于一天后决出，比赛将在同一时间开赛。

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