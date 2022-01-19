中国女子冰壶队：承载复兴希望

一群人拿着刷子在冰上一顿操作，一块像巨型棋子样的石头在冰面上滑行……冰壶一直以来在中国观众眼中都是一项很“神奇”的运动。冰壶有“冰上国际象棋”之称，是人类历史最悠久的团队运动之一，同时对智力、团队协调能力要求都很高 ，单是入门就颇为不易，学习周期也较长，因此是一项对队员综合能力要求很高的运动。

中国女子冰壶队在21世纪初时，曾经历过一段异常闪耀的时光。在2008年世锦赛上，组队仅仅5年时间的中国女子冰壶队就摘得了世锦赛银牌，一年后，更是一举夺金为中国实现了零的突破，创造了历史。2010年温哥华冬奥会上，在传奇女将王冰玉的带领下， 中国队摘得铜牌。 王冰玉、柳荫、周妍、岳清爽创造了属于中国女子冰壶第一个黄金时代。但随后几年，中国女子冰壶队人才青黄不接，并没能再续传奇，在2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会在循环赛阶段就被淘汰出局。

王冰玉 照片出自： 2017 Getty Images

但近几年来，中国女子冰壶运动有了长足的发展，国家队的实力也在不断提升。在备战北京冬奥这一奥运周期时，国家队也实行了新的改革措施，采取“竞争上岗”的机制。在冰壶国家队的大本营首钢园冰壶训练中心长期训练的队伍俗称“大国家集训队”，而每次选拔代表中国出战国际赛事的队伍时，都通过选拔赛的方式进行，哪支队伍夺冠，就派哪支队伍参赛。在疫情前2019年冰壶世界杯比赛中，代表中国参赛的姜懿伦团队就是通过九死一生的搏杀才最终闯关成功。再这样严苛的训练之下，中国女子冰壶队一点点的成长起来，虽然与世界冠军还有差距，但在2019年亚太冰壶锦标赛上，夺回了冠军头衔，离世界强队的距离又近了一点。

中国女子冰壶的黄金一代 照片出自： 2018 Getty Images

当然，既然今年的比赛会在家门口举行，不断进步的冰壶女队也被寄予了更高的希望。在本届北京冬奥会上，将产生男子、女子和混双三枚金牌，作为东道主的中国实现了满额参赛的目标。最终的参赛名单主要由从去年11月22日至今年年初举行的选拔赛来决定。

当地时间1月12日晚，中国女子冰壶队的参赛名单率先出炉，其中一垒姜馨迪、二垒张丽君、三垒董子齐、四垒韩雨，王芮为替补。队长由四垒韩雨担任。 队员们都是经过层层选拔，最终在众人中脱颖而出的。

队长韩雨是2000年出生的“00”后，被称为是中国冰壶天才少女，而她也是此次北京冬奥会参赛队伍中年龄最小的队长。韩雨在2018年进入国家队，一年后，她刚成为队长后就率队夺得2019年亚太锦标赛冠军，并在2021年冰壶世锦赛获得第10名。颜值和技术双高，毫无疑问韩雨人气颇高。一垒姜馨迪与曾任国家队四垒的姜懿伦是侄女和姑姑的关系，两人也曾在统一队伍中比赛，成为赛场上罕见的“姑侄组合”。姜馨迪也曾以替补身份前往平昌，但未有机会出场比赛。王芮则是四人中唯一一个具有真正冬奥经验的选手，曾随队战胜美国队、芬兰队、挪威队。

王芮在2018平昌冬奥会 照片出自： 2018 Getty Images

由于疫情的关系，这支刚组建两年的队伍确实缺少与高水平队伍同场竞技的机会，2021年的世锦赛是她们唯一的大赛经验。虽然一路走来非常不容易，但队伍中良好的团队氛围，支持所有人走到了今天，也让每个人都充满了希望。

“信任”是冰壶比赛的关键词，而这也是中国女子冰壶这支在困难时期彼此帮扶的队伍拥有的最大财富，也必将会在家门口的赛场上为她们助力，期待青春无敌的中国女队能够在冰立方实现复兴的梦想，开创一个属于她们的时代。