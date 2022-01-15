中国短道速滑冬奥名单：武大靖领衔 安凯遗憾落选

本次比赛共分为三站，每站都进行了男女500米、1000米、1500米这六个单项的比赛，选出了男子3人、女子5人共8名参加2022年北京冬奥会的运动员。在此之前，中国短道速滑队已经拥有10张冬奥门票(5男5女)，武大靖和任子威通过在2021/22赛季短道速滑世界杯分站赛夺冠直接获得冬奥资格。

这次选拔赛，6个项目都设置了积分门槛，男子500米的达标成绩是40秒822，1000米达标成绩是1分24秒679，1500米达标成绩为2分09秒480。女子500米43秒911达标，女子1000米达标成绩是1分28秒826，女子1500米达标成绩是2分16秒859。只有达到这个成绩，选拔赛的名次才有效。

首战入围人选：张添翼、张雨婷

在首站比赛中 ，孙龙拿到男子500米和1000米的冠军，17岁的小将张添翼拿到了男子1500米的冠军，计算每个赛点的所拿到的积分，张添翼的积分高于孙龙，在男子选手中位列第一，率先获得北京冬奥会入场券。张添翼出生于2004年曾在2020年瑞士洛桑冬青奥会上获得500米铜牌。在意大利博尔米奥世青赛上，他打破了男子500米世界青年纪录，1500米摘牌。

女子比赛的竞争非常激烈，范可新500米夺冠，郭奕含夺得了1500米冠军，张楚桐则是1000米的冠军。三项比赛中 ，张雨婷积分最高，从而成为女队中首个获得北京冬奥会入场券的运动员*。*

第二站入围人选：李文龙、范可新

1月12日，第二站的比赛继续在首钢园举行。男子500米决赛，安凯的竞技状态保持得不错，狂揽500米、1000米、1500米的冠军，但他的成绩暂时尚未达标。李文龙在三个单项整体发挥良好，积分排名第一，获得冬奥会门票。

女子组范可新在500米单项依旧强势，蝉联了冠军。韩雨桐也有不俗表现，她率先拿到了1500米的冠军，之后又在1000米单项登顶，本站比赛获得两项冠军。根据积分排名，范可新排名第一，顺利获得北京冬奥会门票。

两站过后，中国短道速滑队已经确认了6人，除武大靖和任子威外，张添翼、张雨婷、李文龙和范可新从选拔赛中脱颖而出，获得北京冬奥资格。男队最后一个名额和女队最后三个名额将在第三站比赛中产生。

第三站入围人选：孙龙、曲春雨、张楚桐、韩雨桐

14日，第三站的首个比赛日进行了男女500米和1500米四个项目的比赛。安凯再次包揽了男子500米和1500米冠军。女子方面，曲春雨夺得500米的冠军。在1500米比赛中，韩雨桐一路领先，但在最后冲刺时引发碰撞被判犯规，成绩被取消，臧一泽夺得该项冠军。

最后一个比赛日，在女子1000米决赛中，韩雨桐在冲刺阶段保住了领先优势，如愿冠军。安凯的势头依然强劲，夺得了男子1000米冠军。虽然他第二站和第三站选拔赛中包揽了男子500米、1000米和1500米6项冠军，但因为成绩未能达标，最终无缘奥运名单。

这样，在结束了三天的选拔赛之后，中国短道队参加北京冬奥会的名单也随之产生，男队5人有武大靖、任子威、张添翼、李文龙和孙龙，女队5人有张雨婷、范可新、曲春雨、张楚桐和韩雨桐。