“智圆”组合胜平昌冬奥会亚军斩获开门红

首次参加冬奥会的中国混双组合范苏圆/凌智面对2018年平昌冬奥会亚军组合珍妮·佩雷/马丁·里奥斯组合没有怯场。开局很快进入状态的他们凭借良好的手感在防守方面发挥的非常出色，前三局过后3-0领先，取得梦幻开局。

此后，曾经斩获过世锦赛冠军的瑞士组合状态复苏不断追分，在第6局过后将比分反超为5-4。

范苏圆掷球瞬间

中国组合没有受到第6局被对手拿3分的影响，重整士气的他们在关键的第7局利用瑞士组合连连出现重大失误得到2分，以6-5的比分进入第8局。

第8局比赛，双方争夺进入白热化。两队都使用了宝贵的暂停来设计“作战计划”，但是在暂停回来之后又先后出现了失误。最终瑞士队斩获1分，双方6-6进入加局

加局后手登场的中国队状态爆发，凌智两次击打双飞成功，在最后一掷前让中国队有四支壶在大本营。瑞士队最后一掷将壶放入中心做最后的抵抗，但是范苏圆最后一击打掉了对方的壶，拿下1分，总比分7-6拿下比赛胜利。

美国混双组合维多利亚·佩辛格和克里斯·普里斯（男） 照片出自： Justin Setterfield

其它比赛方面

维多利亚·佩辛格和克里斯·普里斯组成的美国队6-5击败首次参加冬奥会冰壶比赛的澳大利亚队，旗开得胜。

世锦赛季军瑞典队5-9不敌世锦赛卫冕冠军英国队。捷克队7-6胜挪威。

2月4日比赛

2月4日，冰壶混双循环赛将展开3轮共10场比赛的争夺。早上09:05与晚上20:05将分别有四场比赛同时开赛，下午14:05分也将有两场比赛开赛。我们将会看到冬奥卫冕冠军加拿大与世锦赛冠军英国的巅峰对决。

范苏圆/凌智将在早上09:05率先迎战澳大利亚，随后于晚上20:05与瑞典进行第四轮循环赛的较量。