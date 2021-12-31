盘点新赛季登上冬季运动世界杯领奖台的中国运动员

2021/22赛季各冬季运动世界杯激战正酣，各国选手都在为2022年北京冬奥会参赛资格和世界杯排名而努力拼搏着，最终的完整参赛名单将于2022年2月16日揭晓。

赛季至今，中国队已经在冬奥会15个运动大项中的6个大项世界杯（大奖赛）赛事中斩获奖牌，这6个大项分别是：短道速滑、速度滑冰、花样滑冰、钢架雪车、自由式滑雪以及单板滑雪。

其中，中国队在传统优势项目上收获颇丰。短道速滑项目摘得7金3银6铜，共计16枚奖牌，是收获奖牌最多的运动项目；自由式滑雪斩获7金4银3铜共计14枚奖牌，其中11枚奖牌出自中国队强项——空中技巧。排在第三位的运动项目是速度滑冰，中国队斩获4金3银1铜，7枚奖牌。

通过本文，Olympics.com带您盘点本赛季中国冬季运动员在世界杯赛场的奖牌亮点。

短道速滑：任子威展现王者气质，武大靖收官战状态回暖

短道速滑——任子威 照片出自： 2021 Getty Images

短道速滑项目上，中国代表团至今为止在冬奥会赛场上共收获33枚奖牌，其中包括10金15银8铜，位居该运动冬奥会历史奖牌榜第二位，仅落后于韩国队。

本赛季世界杯共包括北京（中国）、名古屋（日本）、德布勒森（匈牙利）以及多德雷赫特（荷兰）四站赛事。从中国队在四站赛事中的表现来看，男子选手的竞争力大于女子选手。

其中，任子威在男子500米、1000米、1500米三个单项上共摘得5枚奖牌，表现相当全面。他在德布勒森和多德雷赫特站比赛中收获1500米金牌、在名古屋站比赛中收获1000米金牌和500米银牌、在德布勒森还摘得500米铜牌。在2018年平昌冬奥会中国代表团金牌独苗武大靖赛季初状态低迷的时候，适时的扛起了中国短道的领军大旗。

除个人项目成绩优异之外，在中国混合接力队斩获2000米接力2金1银1铜、四站赛事全部登上领奖台的过程中，任子威同样发挥着重要的作用。在他的带领下，中国短道男队还在名古屋站摘得了5000米接力的银牌（2018年平昌冬奥会上，中国队收获该项目银牌时，任子威就在队中）。展望2022年北京冬奥会，如能延续世界杯的火热状态，任子威有望在家门口多次登上领奖台。

经历赛季初的状态低迷以及抢跑困扰后，武大靖终在收官之战摘得本赛季个人首枚世界杯个人项目奖牌，登顶男子500米最高领奖台，让人们看到了队内“一哥”的觉醒。

另外，安凯和孙龙分别在北京站和名古屋站摘得男子1500米铜牌，两人也是男子5000米接力队的成员。孙龙还在男女混合2000米接力比赛中贡献了力量，在后两站比赛中顶替武大靖出赛，帮助中国队收获1金1铜。他们的存在给教练的排兵布阵提供了更多选择。

短道速滑——范可新 照片出自： 2021 Getty Images

和男队的战绩辉煌相比，中国女子短道队的成绩相对平庸。尤其是个人项目上，四站比赛中只有范可新在名古屋站收获了一枚500米铜牌。但是在集体项目上，由范可新、张雨婷、曲春雨、郭奕含组成的女子3000米接力队在北京站摘得金牌、在德布勒森站收获铜牌，展现了一定的实力。在该项目上，中国队目前排名世界第四，落后于荷兰、韩国、加拿大。但除了荷兰队一骑绝尘之外，排名第2至第4的队伍积分差距并不大，北京冬奥会上，中国短道姑娘们能有一拼。

2022年1月10日至15日，中国短道速滑队将在北京首钢冬训基地进行三站选拔赛，以确定2022年北京冬奥会最终参赛人选。短道速滑项目上中国队已经取得了满额的参赛席位，在北京冬奥会可以有男、女各5名选手参赛。男队方面由于武大靖和任子威已经在本赛季斩获世界杯分站赛金牌，根据规则他们已经自动获得冬奥会参赛资格。因此，选拔赛将会最终选出男子3人、女子5人。最终谁将代表中国短道队征战北京冬奥会，我们拭目以待。

速度滑冰：宁忠岩状态稳定，高亭宇有望更进一步

速度滑冰——宁忠岩

速度滑冰项目上，中国代表团至今为止在冬奥会赛场上共收获8枚奖牌，其中包括1金3银4铜。唯一的金牌是2014年索契冬奥会的张虹斩获的女子1000米金牌。

本赛季速度滑冰世界杯（冬奥会资格赛）包括波兰（马佐夫舍地区托马舒夫）、挪威（斯塔万格）、美国（盐湖城）以及加拿大（卡尔加里）四站赛事。赛事过程中，由新任总教练李琰挂帅的中国速滑对完成了预定目标，有30+人次刷新了个人最高成绩。其中宁忠岩、高亭宇的成绩格外突出。

2019年横空出世的宁忠岩在经历将近20个月的比赛荒之后在新赛季伊始就展现了极佳的竞技状态，勇夺男子1500米银牌。随着赛季的深入，他的竞技状态也越来越好，在挪威站收获1500米金牌的同时在1000米排名第四；盐湖城站收获1500米银牌后，他在该项目的世界排名一度来到世界第一。加拿大站比赛由于需要为中国队力争男子集体出发项目的冬奥会参赛资格，他没有出战1500米项目的争夺，导致他的世界排名下滑至第2。在完成集体出发任务之后，他在男子1000米项目上又收获了一枚金牌（男子1000米宁忠岩世界排名第5）。

四站赛事全部登上领奖台，宁忠岩用实力证明自己此前的成功并非昙花一现，展望北京冬奥会，他在接受新华社采访时曾表示：“我的目标是全力以赴参加冬奥会，展现最好的自己，把最好的状态发挥出来。”届时可能参加多个项目争夺的他表示自己会立足于先比好自己的第一个项目也是重点项目——1500米。如果能够延续世界杯的良好状态，他非常有机会在主场斩获中国速滑队历史上的第二枚冬奥会金牌。

速度滑冰——高亭宇

短距离方面，2018年平昌冬奥会男子500米铜牌得主高亭宇在2021年展现了不俗的竞技状态。先是在全国锦标赛上创造了当时本赛季该项目的世界最好成绩，之后在世界杯揭幕战波兰站的比赛中勇夺500米金牌并刷新赛道纪录。收官战中，他在加拿大再次登上领奖台，收获了500米银牌。回首四站比赛，高亭宇在两站比赛中在起跑时出现小问题，对此，在接受新华社采访时他表示：“接下来要逐步完善起跑的各个细节。自己各个方面都要提高，要把自己调动起来，全神贯注投入进去。”北京冬奥会他能够更进一步，给奖牌换个颜色，是值得关注的看点。

中国速滑队通过四站资格赛斩获了北京冬奥会速度滑冰14个小项当中的12个项目的参赛资格，其中女子7个小项全部拿到资格，只有男子5000米和10000米未能获得席位。

和男子组宁忠岩、高亭宇的夺牌表现相比，女子选手除团体短距离项目收获铜牌外，未能登上本赛季世界杯的领奖台。其中金京珠、田芮宁在女子500米项目上的成绩都曾接近过领奖台；李奇时在女子1000米项目上的成绩也能跻身前十；曾经夺得过世界运动会轮滑项目金牌的郭丹在美国盐湖城站的集体出发比赛中位居第6。北京冬奥会上她们能否借助主场优势取得突破，可以期待一下。

自由式滑雪：空中技巧强势依旧，谷爱凌状态火热

自由式项目上，中国代表团至今为止在冬奥会赛场上共收获11枚奖牌，包括1金6银4铜，所有奖牌全部出自空中技巧项目。但是由于谷爱凌的存在，北京冬奥会上这一历史有望被改写。

本赛季两站空中技巧世界杯比赛全部在芬兰的鲁卡举行。中国空中技巧队共摘得11枚奖牌，包括4金4银3铜。

女子组方面，目前为止世界杯排名前十的选手当中有三位中国选手。前两站收获女子单人项目1金1银1铜的索契冬奥会亚军得主徐梦桃目前排名第一。首站表现出色斩获1金1银的平昌冬奥会季军得主孔凡钰排名第二；首站收获铜牌的小将邵琪排名第7。三位选手当中，除徐梦桃发挥稳定外，令两位选手的两站赛事表现起伏较大。2022年北京冬奥会，徐梦桃的目标非常明确，就是争夺期待已久的冬奥会金牌。

男子组方面，目前世界杯排名前十的选手当中同样有三位中国选手。索契冬奥会季军、平昌冬奥会亚军贾宗洋位居第3，两届世锦赛冠军得主齐广璞排名第6，孙佳旭位居第7。

贾宗洋在首站比赛第二场摘得银牌一枚，在第二站首场比赛再夺亚军。齐广璞则是首站比赛个人赛发挥失常，在混合赛开始状态提升，再到第二站首场收获男子个人赛铜牌。他的表现呈上升趋势，发挥也越来越稳定。未能收获更多的奖牌只是因为对手的难度更大。

男子个人赛俄罗斯名将马克西姆·布罗夫实力突出，斩获四个冠军的他在世界杯排行榜上巨大优势领跑。北京冬奥会中国选手想要击败布罗夫摘金绝非易事，但是冲击奖牌的希望还是有的。动作难度上的劣势届时有可能成为制约中国选手冲击领奖台的掣肘。

齐广璞、徐梦桃、贾宗洋庆祝赛季首夺空中技巧混合团体赛冠军

在2022年北京冬奥会新加入的空中技巧男女混合团体项目上，中国队两站表现强势，取得两连冠。如能保持良好状态，该项目已然成为中国代表团的夺金点。从两站比赛的排兵布阵来看，中国队采用理论上可以取得更高分数的1女2男组合。其中徐梦桃是女选手的不二人选，在两位男选手的组合方面，两站赛事中国队根据选手状态进行了不同的尝试。首站派出贾宗洋和齐广璞，次站遣出齐广璞和孙佳旭，最终都取得了成功。北京冬奥会上中国队会派出怎样的组合冲击金牌？

下周，空中技巧世界杯第3站比赛将于1月5日在加拿大的乐瑞丽举行，本站赛事只有一天，而且只设男子和女子个人项目。

谷爱凌勇不可挡

天才少女谷爱凌新赛季的火热状态让人们看到了东道主在北京冬奥会上斩获自由式滑雪非空中技巧奖牌的希望。2021年初在世锦赛和极限运动会（X-Games）上分别斩获2金1铜（坡面障碍技巧和U型场地技巧金牌+大跳台铜牌）的她在新赛季由于训练中摔倒推迟了首秀的时间。

她于12月初在美国斯廷博特举行的大跳台世界杯比赛中新赛季首亮相，并一举摘得冠军。一周后，她在美国铜山转战U型场地技巧世界杯，再次登顶，状态喜人。在当地时间12月30日结束的女子双板U型场地技巧世界杯卡尔加里站比赛中，谷爱凌再次轻松登顶，收获本赛季世界杯个人第三冠。

此外，在12月中旬举行的每年一度的冬季极限运动盛会DEW巡回赛上，谷爱凌新赛季首次参加坡面障碍技巧比赛，摘得银牌，在U型场地技巧项目上登顶最高领奖台。

除谷爱凌之外，参加过平昌冬奥会的张可欣以及2020年洛桑冬青奥会亚军李芳慧在双板U槽项目上的表现也是渐入佳境。在刚刚结束的卡尔加里站世界杯比赛中，她们分列第四和第五。随着比赛的进行，她们的成绩也在不断提升中，能否在北京冬奥会上制造惊喜，值得期待。

单板滑雪：蔡雪桐、苏翊鸣值得期待

单板滑雪——蔡雪桐 照片出自： 2020 Getty Images

单板滑雪项目上，中国代表团至今为止在冬奥会赛场上只收获了1枚奖牌，这枚奖牌是刘佳宇在2018年平昌冬奥会上摘得的女子单板U槽银牌。

在本赛季单板大跳台世界杯斯廷博特站的比赛中，中国小将苏翊鸣一鸣惊人。今年10月在奥地利斯图拜滑雪公园解锁内转1980度抓板高难度动作成为世界第一人的他在比赛中发挥稳健，击败一众名将夺得冠军，成为首位摘得单板世界杯大跳台冠军的中国运动员。苏翊鸣的横空出世让北京冬奥会东道主看到了取得新突破的希望。

女子组方面，已经参加过三届冬奥会并于2015年和2017年两夺世锦赛U槽冠军的蔡雪桐新赛季展现了不俗的竞技状态。在揭幕战铜山站的比赛中夺得冠军，取得开门红。那场比赛中，武绍桐和刘佳宇分列第8和第9名。之后的DEW巡回赛上，蔡雪桐再次登上领奖台，斩获铜牌。即将第四次参加冬奥会的她能否在主场一圆奥运奖牌梦，值得关注。

花样滑冰：“葱桶”组合力争实现奥运金牌梦想

花样滑冰项目上，中国代表团至今为止在冬奥会赛场上共赢得8枚奖牌：1金3银4铜。唯一的金牌是申雪/赵宏博在2010年温哥华冬奥会上斩获的双人滑金牌。

中国国家体育总局冬季运动管理中心已经于12月11日公布了中国代表团首批花样滑冰项目北京冬奥会参赛名单，双人滑组合隋文静/韩聪、彭程/金杨以及冰舞组合王诗玥/柳鑫宇已确定参赛。男子单人滑和女子单人滑的参赛人选将通过选拔赛确定。参加选拔赛的人员名单也已公布，男单项目参赛选手为金博洋、闫涵、陈昱东，女单项目参赛选手为陈虹伊、朱易、林珊，选拔赛将于2021年12月16日至2022年1月22日之间进行。

本赛季花滑大奖赛6站分站赛比赛中，除隋文静/韩聪组合参加两站比赛外，其余中国选手只参加了意大利都灵站的比赛。中国花滑队在传统优势项目双人滑上成绩不俗：平昌冬奥会亚军“葱桶”组合在加拿大站和意大利站均夺得了最终的冠军，而彭程/金杨组合在都灵的比赛中也收获了一枚银牌。可以说双人滑项目是中国花滑队在北京冬奥会上最大的夺牌点，斩获北京冬奥会金牌也是韩聪/隋文静多次明确表达过的目标，能否主场如愿我们拭目以待。

其余项目上，中国选手和世界顶尖运动员之间存在着较大差距，要想登上领奖台比较困难。

钢架雪车：耿文强创造历史

钢架雪车——耿文强

该项目上，首次有中国选手亮相冬奥会赛场是在2018年平昌冬奥会上，当时创造历史的人就是耿文强，他最终位列第13位。此后他就不断创造者中国钢架雪车的历史，从首位登上钢架雪车世界杯分站赛领奖台的中国选手到首位夺得钢架雪车世界杯分站赛冠军的中国人，这些都是从跳远转行的他在北京周期内完成的壮举。

在2021年11月26日世界杯因斯布鲁克站的比赛中，耿文强和英国选手马特·韦斯顿以及德国选手克里斯托弗·格罗瑟尔经过两次滑行之后总成绩相同。三人并列夺冠的奇景在钢架雪车历史上是第一次出现，而耿文强也进一步巩固了自己中国钢架雪车第一人的地位。

征战2022年北京冬奥会，中国选手有一个其它国家选手无法比拟的优势，那就是对于延庆国家雪车雪橇中心赛道的熟悉度。耿文强能否凭借此优势在主场氛围的加持下再次创造中国钢架雪车的历史？答案将在一个月后揭晓。

以上就是新赛季至今为止，中国选手在世界杯赛场上涌现出的奖牌亮点。在其它未提及的北京冬奥会运动项目世界杯赛场上，同样有中国运动员取得了历史性突破。Olympics.com将在中国代表团最终名单确定后再做盘点。敬请期待。