国际排联国家联赛将至，中国女排重组再出发

中国女排在东京奥运会周期经历了起伏，期间有高光时刻，也有低谷时光。身为2016年里约奥运会女排冠军中国队在期间曾经以全胜的战绩斩获过2019年女排世界杯冠军，也曾将2018年女排世锦赛铜牌收入过囊中。但是在最重要的2020年东京奥运会上，中国女排遭遇滑铁卢，最终位列第9名。

奥运会之后，中国女排在人员方面进行了重大调整，由蔡斌接替郎平出任球队主教练一职。队内功勋老将颜妮、刘晓彤也已经退役。经过冬训的调整，一支全新的中国女排将会在下周首次亮相国际赛场，接受比赛的检验。

李盈莹肩负着扛起中国女排进攻大旗的重任 照片出自： 2021 Getty Images

2022年国际排联国家联赛女排赛事共有16支球队参赛，预赛阶段的比赛将于三周时间里在6地举办，其中中国女排将先后前往土耳其、菲律宾以及保加利亚参赛。在首周的比赛中，将会和荷兰、土耳其、意大利以及泰国队交锋。

中国女排首周比赛时间安排（所有时间均为当地时间，北京时间需在此基础上+5小时）

6月1日，周三，18:30 - 中国vs荷兰

6月3日，周五，19:00 - 土耳其vs中国

6月4日，周六，16:00 - 中国vs意大利

6月5日，周日，15:00 - 泰国vs中国

中国女排球员在东京奥运会小组赛击败意大利队后庆祝瞬间 照片出自： 2021 Getty Images

针对本届赛事，中国女排派出了16人参赛名单。但是根据赛事规则安排，每站赛事开始之前，球队需要确定好参赛的14人名单。

朱婷和张常宁仍在手术后的恢复期当中，无缘本届赛事，因此这届中国女排在主攻位置的人员配置备受瞩目。

拥有奥运会、世锦赛、世界杯三大赛事参赛经验的李盈莹当仁不让的成为中国女排主攻的领军人物。此外，金烨和王云蕗也都已经是在国内排坛成名已久的名将。金烨此前有过亚锦赛和国家联赛的参赛经历。

在副攻位置上，中国女排保持了东京周期的主要球员：袁心玥、王媛媛均拥有奥运会经验，其中袁心玥已经是参加了里约奥运会和东京奥运会的“两朝元老”。杨涵玉、高意、郑益昕在东京周期时就是球队的考察目标，随着颜妮的退役，球队寄望于他们当中能有人能够站出来填补空缺。

二传位置上，丁霞、刁琳宇、蔡雅倩在年龄上依次相差四岁，以“老”带“新”的安排符合球队建队思路。

自由人位置上，则是由中生代球员王唯漪和小将倪非凡领衔。接应位置上则是龚翔宇带缪伊雯。

中国女排主教练蔡斌在上个月接受新华社采访时谈到自己的建队思路时曾经表示：“我们的选人考虑了今年的比赛任务，也考虑了整个巴黎奥运会周期。我们在年轻球员中选择比较有发展潜力的，在中生代球员中挑选有实战经验和提升空间的，同时也要相对老一些的队员起传、帮、带的作用。”

袁心玥在接受央视采访时说道：“平时训练中大家都很努力，希望通过比赛来检验我们的训练成果。希望爱比赛中能够找到我们的问题和对手的差距，然后我们通过后期的训练去弥补短板。我觉得这对我们而言是很好的事情。”

经历东京奥运会的低谷之后，全新出发的中国女排将会有怎样的表现值得期待。本届国家联赛Olympics.com将会持续关注中国女排在本届国家联赛上的表现。

中国女排2022年国家联赛16人大名单：

主攻：李盈莹、金烨、王云蕗、王艺竹

副攻：袁心玥、王媛媛、杨涵玉、高意、郑益昕

接应：龚翔宇、缪伊雯

二传：丁霞、刁琳宇、蔡雅倩

自由人：倪非凡、王唯漪