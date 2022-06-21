中国女子跳水10米台：“神仙打架”背后的良性竞争

拥有全红婵、陈芋汐、张家齐三位当今女子跳台跳水顶尖高手的中国跳水队正在经历幸福的烦恼，2022年FINA世锦赛上，代表中国队参赛的女子跳台选手能够交出怎样的成绩单，令人期待。

跳水
Hongchan QUAN
照片出自： 2021 Getty Images

中国跳水队女子10米台项目多年来一直保持着世界顶尖水准，女子单人10米台项目从2008年北京奥运会开始一直牢牢占据着奥运冠军的宝座；双人项目上，自2000年悉尼奥运会加入双人跳水以来，中国跳水队从未令女子双人10米台项目的奥运金牌旁落。

世锦赛赛场上，进入21世纪以来，中国跳水队同样没有丢掉过任何一枚女子双人10米台金牌，只是在女子单人10米台项目上有过几次丢金的经历。

从2019年光州世锦赛到2022年布达佩斯世锦赛，中国队女子10米台主力经历了任茜张家齐陈芋汐的光州双冠，到陈芋汐、全红婵、张家齐的东京奥运会包揽，再到如今的陈芋汐、全红婵双珠出击。

对于中国女子跳台选手而言，队内的竞争甚至比国际赛场的竞争还要激烈。

夺牌瞬间 | 东京2020：女子跳水：双人10米跳台（中国）

张家齐落选主力

通过中国跳水队本届世锦赛的报项可以看到，奥运冠军全红婵和亚军陈芋汐将代表中国队参加单人10米台和双人10米台项目的争夺，张家齐虽然随队前往布达佩斯，但是她只参加混合团体项目的争夺。

中国跳水队领队周继红此前在谈到张家齐落选主力的原因时解释过，她表示：“张家齐训练认真、刻苦，只是因为个别动作和之前相比反差有点大，因此需要继续观察。加上考虑到个人特点原因，所以进行了女子双人10米台重组。但是，她个人还具备很强的实力的，希望她继续努力。”

而张家齐本人对于这一调整也很认可，自己能够接受，同时她也表明了不会放弃的决心。这位18岁的北京小姑娘在接受中央电视台采访时表示：“绷着劲儿，没到（备战奥运会）最后时刻就还有机会。”

全红婵能否将“水花消失术”带到布达佩斯？
照片出自： 2021 Getty Images

中国女子跳台的良性竞争

东京奥运会周期大多数时间里陈芋汐都是中国女子跳台一姐。东京奥运会的延期给了全红婵横空出世的机会。后者在奥运选拔赛上就展现了极高水平，最终她也凭借技惊四座的“水花消失术”在东京水上竞技场收获11个满分，夺得金牌，陈芋汐位居亚军。但是陈芋汐和张家齐搭档，斩获了女子双人10米台金牌，加冕奥运冠军。

在2022年布达佩斯世锦赛开始前，中国跳水队已经远离国际赛场许久，但是为了帮助队员寻找比赛状态，队内举办了多场队内测试赛。

三位小花都是00后，同为奥运冠军，实力比较接近。在4月-6月之间举行的三场测试赛中，她们表成绩也印证了上述观点。

4月份的测试赛中伤愈归队不久的全红婵夺冠，张家齐、陈芋汐分列2、3位。5月和6月的测试赛中，陈芋汐均力压全红婵成为最后的赢家，张家齐位列第三。

有高水平队友在身边时刻对主力位置虎视眈眈，三位小将都不敢有任何懈怠，久而久之，就形成了一种良性循环。在这个过程中，运动员的水平也在不断提高。在5月份测试赛中，搭档不久的陈芋汐和全红婵就已经超越了东京奥运会女子双人10米台夺冠成绩就是最好的证明。

动身前往布达佩斯前，全红婵已经霸气的表示，自己的目标是“两个冠军”，在实现目标的道路上最大的对手不是别人，正是她双人项目的搭档陈芋汐。两人特点各异，一个能力突出，一个心态平稳，经验丰富。二人谁能最终摘得单人10米台冠军，难以预测。但是可以肯定的是，两人之间的良性竞争将会助力延续中国跳水“梦之队”的美名。

夺牌瞬间 | 东京2020：跳水 - 女子10米台 - 全红婵（中国）

2022年布达佩斯世锦赛女子跳水10米台赛程安排

2022年6月26日12:00，女子单人10米台预赛

2022年6月26日18:30，女子单人10米台半决赛

2022年6月27日19:30，女子单人10米台决赛🏅🥈🥉

（所有时间均为当地时间）

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