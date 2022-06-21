中国女子跳水10米台：“神仙打架”背后的良性竞争

中国跳水队女子10米台项目多年来一直保持着世界顶尖水准，女子单人10米台项目从2008年北京奥运会开始一直牢牢占据着奥运冠军的宝座；双人项目上，自2000年悉尼奥运会加入双人跳水以来，中国跳水队从未令女子双人10米台项目的奥运金牌旁落。

世锦赛赛场上，进入21世纪以来，中国跳水队同样没有丢掉过任何一枚女子双人10米台金牌，只是在女子单人10米台项目上有过几次丢金的经历。

从2019年光州世锦赛到2022年布达佩斯世锦赛，中国队女子10米台主力经历了任茜、张家齐、陈芋汐的光州双冠，到陈芋汐、全红婵、张家齐的东京奥运会包揽，再到如今的陈芋汐、全红婵双珠出击。

对于中国女子跳台选手而言，队内的竞争甚至比国际赛场的竞争还要激烈。

张家齐落选主力

通过中国跳水队本届世锦赛的报项可以看到，奥运冠军全红婵和亚军陈芋汐将代表中国队参加单人10米台和双人10米台项目的争夺，张家齐虽然随队前往布达佩斯，但是她只参加混合团体项目的争夺。

中国跳水队领队周继红此前在谈到张家齐落选主力的原因时解释过，她表示：“张家齐训练认真、刻苦，只是因为个别动作和之前相比反差有点大，因此需要继续观察。加上考虑到个人特点原因，所以进行了女子双人10米台重组。但是，她个人还具备很强的实力的，希望她继续努力。”

而张家齐本人对于这一调整也很认可，自己能够接受，同时她也表明了不会放弃的决心。这位18岁的北京小姑娘在接受中央电视台采访时表示：“绷着劲儿，没到（备战奥运会）最后时刻就还有机会。”

全红婵能否将“水花消失术”带到布达佩斯？ 照片出自： 2021 Getty Images

中国女子跳台的良性竞争

东京奥运会周期大多数时间里陈芋汐都是中国女子跳台一姐。东京奥运会的延期给了全红婵横空出世的机会。后者在奥运选拔赛上就展现了极高水平，最终她也凭借技惊四座的“水花消失术”在东京水上竞技场收获11个满分，夺得金牌，陈芋汐位居亚军。但是陈芋汐和张家齐搭档，斩获了女子双人10米台金牌，加冕奥运冠军。

在2022年布达佩斯世锦赛开始前，中国跳水队已经远离国际赛场许久，但是为了帮助队员寻找比赛状态，队内举办了多场队内测试赛。

三位小花都是00后，同为奥运冠军，实力比较接近。在4月-6月之间举行的三场测试赛中，她们表成绩也印证了上述观点。

4月份的测试赛中伤愈归队不久的全红婵夺冠，张家齐、陈芋汐分列2、3位。5月和6月的测试赛中，陈芋汐均力压全红婵成为最后的赢家，张家齐位列第三。

有高水平队友在身边时刻对主力位置虎视眈眈，三位小将都不敢有任何懈怠，久而久之，就形成了一种良性循环。在这个过程中，运动员的水平也在不断提高。在5月份测试赛中，搭档不久的陈芋汐和全红婵就已经超越了东京奥运会女子双人10米台夺冠成绩就是最好的证明。

动身前往布达佩斯前，全红婵已经霸气的表示，自己的目标是“两个冠军”，在实现目标的道路上最大的对手不是别人，正是她双人项目的搭档陈芋汐。两人特点各异，一个能力突出，一个心态平稳，经验丰富。二人谁能最终摘得单人10米台冠军，难以预测。但是可以肯定的是，两人之间的良性竞争将会助力延续中国跳水“梦之队”的美名。

2022年布达佩斯世锦赛女子跳水10米台赛程安排

2022年6月26日12:00，女子单人10米台预赛

2022年6月26日18:30，女子单人10米台半决赛

2022年6月27日19:30，女子单人10米台决赛🏅🥈🥉

（所有时间均为当地时间）