中国男子冰壶队不敌英国队无缘三连胜

中国队出场阵容与前四场一致，一垒许静韬、二垒王智宇、三垒邹强，四垒为队长马秀玥。赛前“点球”中国队两次投壶距圆心36.7厘米取胜，赢得首局后手权。

首局，邹强第一次投壶出现溜壶失误，英国队迅速跟进布局。马秀玥最后一投面临3分牵制，他选择旋壶入营，保住1分。第二局，马秀玥第一次投壶落位不佳，第二次击打留给对手取4分的机会。英国队最后一投轻磕豪取4分。第三局，马秀玥两次精准击打造成“流局”（双方在大本营内均无壶），为中国队保住后手权。第四局，中国队充分利用场地宽度投掷得分壶，马秀玥最后一投稳稳打定拿到2分。第五局，双方反复围绕营中唯一得分壶击打，再度“流局”。

中国队3:4落后进入下半场。英国队后手未能觅得进攻良机，第六局和第七局连续“流局”。第八局，中国队出现失误，先是邹强将本方得分壶打出界，接着马秀玥尝试击打却擦壶而过。英国队旋进拿到3分，7:3领先。第九局，中国队后手拿到1分。第十局，3分领先的英国队连弃两壶，简化局面，中国队虽偷得2分，仍以6:7告负。

“面对英国这样强大的对手，我们无法承担一局丢4分的后果。除此之外，中国队在其他方面表现不错，一直在按战术尽全力追分，从未放弃。”中国队教练林霍尔姆赛后表示，希望队员更加注重细节，如果想要夺牌，就必须每次投壶都追求完美。

林霍尔姆说，中国队员实力很强，只是国际比赛经验较少，此前的两连胜让队员们更加自信。他表示，十分清楚中国队需要提高的地方，接下来将带领队员为夺牌而继续努力。

“队伍整体表现还是不错，只是某几个简单失误导致丢了大分。”马秀玥表示，开赛以来队伍一直在总结问题、解决问题，队员间默契程度越来越好，有信心打好接下来的比赛。

（选自：新华社）