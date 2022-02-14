北京冬奥会赛程过半，中国代表团追平金牌历史最佳战绩

第四次出战冬奥会的徐梦桃表现近乎完美，从资格赛到决赛，她每一跳的得分都在100分以上，发挥惊人的稳定。决赛中第一个出场的白俄罗斯选手汉娜·胡什科娃跳出107.95的高分，给了其他5位选手极大压力。倒数第二个出场的徐梦桃选择了难度系数4.293的一套动作，得到108.61分。决赛6位选手有4人选择了这一高难度动作，但只有徐梦桃顺利完成。

凭借这一跳，徐梦桃终于圆梦，这是中国女选手首次在冬奥会该项目中获得金牌，也是本届赛事中国代表团第五金，追平了中国代表团在2010年温哥华冬奥会上创造的金牌数历史最佳战绩。

值得一提的是，中国代表团在冬奥会单届获得最多奖牌数是11枚，分别在2006年都灵冬奥会（2金4银5铜）和2010年温哥华冬奥会（5金2银4铜）两次实现。徐梦桃拿下这一金后，中国代表团在本届冬奥会上已获得5金3银2铜，距离奖牌纪录也仅有一步之遥。

“前辈”扬威，“后辈”也非常努力。当日谷爱凌和苏翊鸣两位“00后”分别顺利晋级自由式滑雪女子坡面障碍技巧和单板滑雪男子大跳台决赛，他们均将在15日向领奖台发起冲击，有望为中国代表团创造新的历史。

本届冬奥会新增项目女子单人雪车14日结束，中国选手怀明明和应清分列第六与第九位，美国选手凯莉·汉弗莱斯夺冠。中国组合王诗玥/柳鑫宇也刷新了中国队的冬奥会冰舞最佳战绩，作为决赛中唯一的亚洲组合，两人最终排名第12位，法国组合帕帕达吉斯/西泽龙以压倒性优势夺得花样滑冰冰舞项目金牌。

不过，当日花样滑冰最大的消息还是俄罗斯选手瓦利耶娃“解禁”，国际体育仲裁法庭14日宣布驳回国际奥委会、世界反兴奋剂机构和国际滑联的上诉，允许瓦利耶娃继续参加北京冬奥会。

15日共产生4金，是开幕以来产生金牌最少的一天。奖牌榜上挪威9金5银7铜继续领跑，中国队5金3银2铜排在第七位。