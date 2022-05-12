中国队出征世界女排联赛名单公布

虽然各队球员上限为25人，但中国队并未用满名额。不过，相较于4月公布的新一期中国女排20人集训名单，此番出征的队员又补充了自由人王梦洁、副攻王文涵、接应杜清清以及主攻仲慧。

中国女排名单如下：主攻金烨、王云蕗、王艺竹、李盈莹、吴梦洁、王逸凡、仲慧，副攻袁心玥、杨涵玉、高意、王媛媛、郑益昕、王文涵，接应龚翔宇、缪伊雯、陈佩妍、杜清清，二传刁琳宇、蔡雅倩、丁霞，自由人王唯漪、倪非凡、许嘉楠、王梦洁。

主教练蔡斌近期在接受新华社记者采访时表示，在世界女排联赛中，他会有的放矢地给更多队员出场机会，随后形成相对稳定的主力阵容，从而把技战术打法确定下来。

由于伤病等原因，朱婷和张常宁均未出现在名单中，但朱婷在国家队的2号球衣和张常宁的9号球衣仍未被其他队员使用。

李盈莹将扛起中国女排进攻的大旗 照片出自： 2021 Getty Images

其他世界强队方面，一批老将也淡出了本届世界女排联赛。率领巴西队获得此前两届世界女排联赛亚军的主攻手加比今年将不再参赛。而美国队方面，帮助该队拿下东京奥运会金牌的功臣拉尔森和巴奇也没有入选名单。

根据赛程，本届世界女排联赛的分站赛将从5月31日开始。中国队5月31日-6月5日将在土耳其安卡拉参赛，6月14日-6月19日转场菲律宾奎松，6月28日-7月3日则将前往保加利亚索菲亚比赛。决赛阶段的比赛将在7月13日-7月17日于安卡拉举行。

（选自新华社）